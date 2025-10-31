才因搶周杰倫門票被起訴 全台最大黃牛夫妻又因搶GD門票被逮

黃牛劉旻岳。呂志明攝



號稱全台最大黃牛夫妻劉旻岳、張依萍夫婦，才因為搶周杰倫等人演唱會、球賽門票，在今年2月20日被台北地檢署起訴，並求處7年以上的徒刑，目前全案由由台北地院審理中。沒想到2夫妻在交保後竟然又重操舊業，趁著韓國巨星G-DRAGON（權志龍）今年7月來台在小巨蛋舉辦演唱會，利用假帳號及搶票程式搶票販售。

黃牛張依萍。呂志明攝

台北地檢署昨(10/30)日指揮刑事局偵九隊，持法院核發搜索票，前往劉旻岳、張依萍的住居所共2處地點執行搜索，同時拘提2夫婦及其林姓助理到案，全案朝涉犯《文化創意資產發展法》、《刑法》偽造文書等罪方向偵辦。

劉旻岳、張依萍夫妻的助理林韋德。呂志明攝

去年12月6日至8日，天王巨星周杰倫成為首位在台北大巨蛋開個人演唱會的歌手，主辦單位在10月24日開賣門票，15萬門票一開賣就秒殺，近15萬張票5分鐘就賣光破紀錄，售票單位宣布下午3點進行清票，釋出3000張門票，再度湧入80萬人上線搶票，短短不到1分鐘內賣光，也創下重新釋票有史以來的最高人數。然而卻有人趁火打劫，在網路上兜售黃牛票，甚至還有1張票喊到30萬元。

檢警組成專案小組追查黃牛，發現職業黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍夫婦，見黃牛票生意有利可圖，自2016年起，開始全職從事轉售、代購熱門演唱會或運動賽事等各類活動票券的黃牛票業務。

張依萍（左圖，取自當事人臉書）涉嫌販售黃牛票，之前才被以20萬元交保。資料照。呂志明攝

2人為了應付日趨龐大的票務需求，與國內外工程師進行策略聯盟，還籌組不法搶票集團，找了付款、表單、票務等多名助理，進行集團式分工合作，建立以虛假身分資料向網路售票系統註冊會員帳號、以電腦程式搶票，進而付款、取票、出票、與同行調換票，甚至還以社群媒體進行文宣、銷售客服，以及文書管理的黃牛產業鏈體系。

劉旻岳的搶票集團，自2016年以來，至少成功搶到(G)-IDLE、秘密花園、ONEUS、菲道 爾、伍佰、CRAVITY、Winner、Love Live、太陽、milet、 周杰倫、LISA、丁海寅、陶喆、魔力紅、2NE1、楊長青、今 市隆二、亞洲棒球錦標賽、韓國拼盤、張惠妹、劉德華等藝人或活動的門票，，累計銷售黃牛票券張數達3797筆訂單、票券8495張、不法利益達2777萬6555元。

檢察官認為，劉旻岳、張依萍夫婦正值壯年，卻不思循正常途徑月賺取財物，利用不公平的技術，動員不法專業人士，以精細分工大搶票，再哄抬票價，使我國藝文表演及運動賽事票券市場演變為金錢競賽，更透過各種設置斷點的方式阻撓檢警追查。

2人的富裕生活，全是建立在對人民公平接近藝文票券的犠牲上，在經年累月下，熱衷藝文活動或運動賽事的人民，漸漸放棄透過正常且公平的管道購票，轉向各大售票社群高價求票，反而造就黃牛產業生生不息，使我國藝文、運動市場嚴重畸形，且2人自始否認犯罪，迄今仍飾詞狡辯，因此對2人求處重刑，並定應執行有期徒刑7年以上重刑，以昭炯戒。

沒想到劉旻岳竟毫無悔意，當他被檢方收押、起訴經法院裁定交保後，又與妻子張依萍重操舊業，在今年7月韓國巨星GD來台在小巨蛋舉辦演唱會，疑似破解實名制購買，利用假帳號及搶票程式搶票販售。

