才因票房差取消2演出！戴佩妮首唱高雄也沒賣完 主辦方回應了

【緯來新聞網】「金曲歌后」戴佩妮巡演《雙生火焰》27日唱到中國成都站，突在台上哽咽宣布因之後北京、廣州票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，確定將演出取消即使感到可惜，但沒有遺憾，坦率地說：「我不會在乎面子。」2026年3月將首度站上高雄巨蛋，17日開賣尚未完售，主辦單位寬宏藝術今（29日）回應：「高雄場一定如期舉行，會幫戴佩妮一起完成《雙生火焰》最終場。」

戴佩妮演唱會設計獲得多項國際大獎。（圖／寬宏藝術提供）

戴佩妮演唱與創作實力備受肯定，更是許多歌手邀約合作的對象，首次參與電影音樂創作，就在今年以《地母》原創歌曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，之後便開心宣布出道25年，將於明年3月21日踏上高雄巨蛋，但因昨日她的決定，讓不少歌迷擔心高雄場會隨之取消。



巡演《雙生火焰》今年3月在小巨蛋完成演出，在藝術層面獲高度肯定，不僅奪下倫敦設計獎最高等級鉑金獎，更在美國繆斯設計獎一舉拿下「概念設計－娛樂類」及「活動－演唱會類」兩項鉑金獎，三座國際最高榮譽加持，卻仍無法抵擋現實的商業壓力。



戴佩妮在成都場時，直言從不在意所謂的面子問題，「如果我自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣，然後要大家幫我吹得很厲害」。高雄場主辦單位寬宏藝術今表示：「高雄場一定如期舉行，會幫戴佩妮一起完成《雙生火焰》最終場，現在還有一些零星票卷，沒買到票的，請洽寬宏藝術。」

