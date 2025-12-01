才因離婚風波槓上前妻 「夜店大亨」夏天倫遭砍疑點重重

社會中心／綜合報導

縱橫夜店的傳奇人物〝夏天倫〞，隨著遇害的消息一出，過往爭議也被挖出，日前，他和名媛前妻〝黃廉盈〞離婚風波，鬧得沸沸揚揚，夏天倫甚至還出面指控、槓上前妻，沒想到，才過沒幾天，他就被黑衣人砍傷，到底受誰指使，仍是謎團。

15年前，大學畢業沒多久，有名媛界大S的稱號黃廉盈，閃婚嫁給夜店大亨夏天倫，兩人出雙入對，甜蜜不已，兩人結褵12年，在2021年宣布離婚，從此黃廉盈社群多半是個人獨照，三個月前一度開直播露臉。夏天倫前妻黃廉盈表示「你知道我要開直播我感覺好興奮喔，我都不敢相信我一年多沒有直播了。」

黃廉盈簽字離婚後 社群媒體多半是獨照較多（圖／黃廉盈ＩＧ）

儘管夏天倫和黃廉盈簽字離婚，卻後續紛爭不斷，官司攻防接連上演，互告竊盜、妨害名譽，多次鬧上法院，黃廉盈一度發文，指稱遭夏天倫，爭討1400萬元撫養費，夏天倫則召開記者會反擊。夜店大亨夏天倫（2025.11.27）表示「關鍵點是離婚三個月後，她來到我們家偷了紅包的錢，她就是一直扯說什麼，你答應我要鬼扯這個什麼，你答應我要付什麼我的租金，那基本上是沒有這件事情。」縱橫夜店的傳奇人物夏天倫，在台北市信義區創立多間知名夜店，還找來當紅偶像為自家夜店站台，花錢不手軟，而他的父親來頭更是不小。夏天倫的父親夏承榮，經營北市東區三大便服酒店之一的麗園，走跳黑白兩道之間，更有酒店大亨的稱號，而夏承榮還曾豪砸3億元開夜店幫兒子圓夢，還和國際知名企業法國路易威登集團合作，父子倆分別在酒店和夜店中經營得有聲有色。松山分局偵查隊長許文鋒表示「（目前有懷疑可能跟他前妻有關嗎），（之後會不會找前妻來問話），這個部份我們都在偵查當中。」

黃廉盈發表聲明 請媒體切勿做出無根據的影射（圖／黃廉盈ＩＧ）

前妻黃廉盈發出聲明，強調雙方的官司司法已做出判定，證據不足，全案不起訴，針對夏天倫的私人生活不做評論，也請外界不要做未經查證的聯想，究竟是在生意上與人結仇，或是勞資糾紛，還是感情問題被尋仇，仍待警方尋找答案。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

