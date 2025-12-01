才因離婚風波槓上前妻! "夜店大亨"夏天倫遭黑衣人砍傷

社會中心／綜合報導

持續帶您追蹤這名縱橫夜店的傳奇人物夏天倫，隨著他遇害的消息一出，過往爭議也被挖出，日前他和名媛前妻黃廉盈的離婚風波鬧得沸沸揚揚，夏天倫甚至還出面回應槓上前妻，沒想到過沒多久就被黑衣人砍傷，到底受誰指使，以及背後動機，仍是謎團。

夜店大亨夏天倫（2022.11.04）：「我們會為了客人當天晚上的需求，去把他客製化。」縱橫夜店的傳奇人物夏天倫，在台北市信義區創立多間知名夜店，還找來當紅偶像為自家夜店站台，花錢不手軟，而他的父親來頭更是不小。夏天倫的父親夏承榮，經營北市東區三大便服酒店之一的麗園，走跳黑白兩道之間，更有酒店大亨的稱號，而夏承榮還曾豪砸3億元開夜店幫兒子圓夢，連國際知名企業都搶著合作，父子倆分別在酒店和夜店中經營得有聲有色，但夏天倫人紅是非多，爭議也沒少過。

廣告 廣告





才因離婚風波槓上前妻 "夜店大亨"夏天倫遭砍傷疑點重重

才因離婚風波槓上前妻 "夜店大亨"夏天倫遭砍傷疑點重重（圖／民視新聞）

夜店大亨夏天倫（2025.11.27）：「關鍵點是離婚三個月後，她來到我的家然後偷了紅包的錢，那她就是一直扯說什麼，你答應我要鬼扯這個什麼，你答應我要付什麼我的租金，那基本上是沒有這件事情。」夏天倫的前妻黃廉盈，有名媛界大S的稱號，2021年兩人結束12年婚姻，卻紛爭不斷，官司攻防接連上演，互告竊盜、妨害名譽鬧上法院。除此之外，夏天倫的弟弟夏天浩還在去年因為持有毒品，被警方逮捕。









才因離婚風波槓上前妻 "夜店大亨"夏天倫遭砍傷疑點重重

才因離婚風波槓上前妻 "夜店大亨"夏天倫遭砍傷疑點重重（圖／民視新聞）

夏天倫過往爭議不斷，究竟是在生意上與人結仇，還是感情問題被尋仇，都令人匪夷所思，留下謎團。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：才因離婚風波槓上前妻 "夜店大亨"夏天倫遭砍傷疑點重重

更多民視新聞報導

最新／強吻鍾沛君提早出獄 朱學恒「消瘦一圈」畫面曝光

嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」

短裙辣妹「踩500元鈔」1舉動遭曝！她嘴硬慘罰6倍

