才因霸凌停工！女星疑濫用藥物全被拍 飆罵員工：跟狗一樣

南韓知名諧星朴娜勑近來遭前經紀團隊怒控職場霸凌，爭議不斷讓她宣布無限期停止活動，然而風波並未平息，她對外宣稱已經解開誤會，然而前經紀人受訪時強調根本沒有和解，甚至連一句道歉都沒有。

前經紀人近日接受《搜查班長》訪問，坦言有與朴娜勑見面，但根本沒有談到爭議問題，對方不僅完全沒有任何道歉，看起來還帶了幾分醉意，沒想到隔天起床後，朴娜勑就發文表示「和解了」，讓他相當錯愕。

另外，前經紀人透露有次拍攝前提醒朴娜勑準備道具，對方則表明「不需要」，沒想到開拍時卻要他馬上生出來，前經紀人表明沒辦法後，遭到朴娜勑辱罵「做事做得跟狗一樣」，成為壓垮他的最後一根稻草，沒想到提辭呈後，朴娜勑竟是聯絡節目製作單位詢問「你們是不是欺負我的經紀人？」將錯全部都怪在別人身上。

除此之外，朴娜勑還被爆出「點滴阿姨」爭議，前經紀人公開她施打點滴後昏睡的照片，強調拍照的原因是擔心對方發生緊急狀況，而注射的阿姨看起來不確定是不是醫生，疑似有藥物濫用的疑慮。針對種種指控，朴娜勑至今沒有回應。

