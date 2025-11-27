才因SOGO案判8年半 前藍委廖國棟收賄助中資增資 今再判7年半
[Newtalk新聞] 國民黨前立委廖國棟因涉SOGO立委集體收賄案，一審遭判8年6月。然而，在二審審理中，他又被查出於2020年擔任立委期間，指示其辦公室主任丁復華協助關說經濟部，加速通過中國浪潮集團在台投資「數字雲端」公司增資案，2人共向數字雲端顧問孔祥科收取70萬元賄款。台北地檢署去年8月依收賄罪起訴廖國棟等3人。台北地院今（27）日依不違背職務收賄罪，判處廖國棟7年6月有期徒刑、褫奪公權3年，沒收犯罪所得50萬元。
根據北檢起訴書所述，中國浪潮集團透過關係企業香港商「匯眾互聯網」在台合法設立「數字雲端」公司。2018 年 9 月，匯眾申請替數字雲端增資 1 億 230 萬元，但遭同業檢舉涉及從事非開放投資項目，投審會因此暫緩審查。為避免增資時程拖延，匯眾於 2020 年 3 月找上孔祥科簽訂顧問契約，並藉由孔向立委廖國棟請託協助放行。廖國棟則交由丁復華處理，並暗示「不希望白忙」，意圖索取金錢利益。
2020年5月至7月間，廖國棟利用立法院經濟委員會委員身分，要求經濟部工業局專案輔導協助數字雲端調整公司營用，並由丁復華找來投審會張姓執行秘書、工業局官員，到廖的國會辦公室進行多次協調會。
期間丁復華多次邀請孔祥科會面，告知增資案協調案進度，並要求100萬元對價，孔點頭答應並先交付10萬元，待增資案審核通過後，於2020年7月30日再交付60萬給丁復華，廖收受其中50萬賄款，丁復華分得20萬元。
台北地院審理期間，廖國棟否認犯行，並稱孔祥科向他陳情，他就請孔祥科跟丁復華聯絡，後來的事情他就不知道。直到爆出丁復華向孔收賄，他才感到震驚與痛心。廖國棟強調，自己完全被丁蒙蔽，既無犯意、也未收取任何金錢，更不存在對價關係，丁復華則是打著他的名義向孔索賄，事後為求脫罪才把責任推到他身上。
台北地院今日依不違背職務收賄罪，判處廖國棟7年6月有期徒刑、褫奪公權3年，沒收犯罪所得50萬元。丁復華則因在偵查期間認罪，並繳回20萬犯罪所得，轉為污點證人，獲減刑輕判1年4月徒刑，褫奪公權2年，沒收20萬元賄款；孔祥科也坦認犯行，被依行賄罪判刑4月，褫奪公權1年、緩刑2年，支付公庫10萬元。全案可上訴。
