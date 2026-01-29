才在合約官司中勝訴…韓女歌手牟秀珍驚傳過世 死因不公布

韓國女星牟秀珍去年底才剛從合約官司中解脫，突然傳出過世噩耗，讓粉絲錯愕又震驚。翻攝IG



韓國女歌手牟秀珍（모수진）是男女混聲團體「Acoustic Collabo」第三代主唱，過去曾傳出合約糾紛鬧上法院，去年11月27日在官司中勝訴，昨天（1/28）卻傳出已經過世，得年27歲，經紀公司證實此事，卻未公布死因。

牟秀珍的經紀公司Panic Button證實，Acoustic Collabo的主唱牟秀珍已在25日離世，突如其來的噩耗讓眾人錯愕，遺屬們悲痛至極，其告別式、出殯儀式均已在家人、親友及好友的參與下完成。公司提到，為遵照遺屬意願，將不公開死因。

廣告 廣告

牟秀珍過去曾因上傳翻唱Acoustic Collabo歌曲的影片，被經紀公司發掘，甄選時從1600名對手中脫穎而出，成為團體第三代主唱；2022年與前公司發生合約糾紛，去年跟Panic Button簽約，11月二審勝訴，取得自由之身，演藝事業才剛要重新起飛，沒想到突然過世，讓粉絲震驚。

更多太報報導

「天殘腳踹飛木盤」佳德鳳梨酥小編武俠文改編奧客砸店 網全跪了

5年前才戰勝腦瘤…29歲女模柯柯罹「罕見癌症」 抗病1年走了

名模放棄治療「大腸癌四期」走了 生日最後貼文讓網淚崩