才在「赴山海」穿幫 成毅「長安二十四計」又出現「刺刀瞬移」

成毅飾演的謝淮安最先收上的位置在肩膀靠近頸部。(取材自微博)

由古裝劇男神成毅主演、以盛唐為背景的復仇權謀劇「長安二十四計」，開播前以「1個劇組5個影帝影后視帝」、權謀高能劇情成為話題，開播後果然爆火，網播熱度突破9000，穩居平台多榜榜首。但近日一場成毅脖子被刺的戲分卻出現穿幫，前一場他脖子被刺，下一場他躺在床上，插在脖子的刀子卻「瞬移」了，遭網友群嘲劇組太不專業。

劇中，成毅飾演的謝淮安設局引誘叔叔劉子言出手，出於多疑與先發制人的本能，劉子言選擇突襲，在謝淮安與妹妹白莞剛殺死青衣之際，從背後一刀刺穿其脖子。不過，有眼尖觀眾發現，謝淮安的刀傷位置最初在肩膀靠近頸部，但切換到臥床鏡頭時，刀具卻「瞬移」至頸部大動脈處。

不只如此，同一場戲中，插在謝淮安頸部的刀出現位置偏移，前一鏡頭刀柄朝左，後一鏡頭轉向右側，且插入角度不一致，被調侃「刀長了腿」。

針對穿幫，不少觀眾吐槽，「這是同一刀？」、「劇組能認真一點嗎？」、「插到大動脈都沒死真是絕了」、「這是喜劇嗎？」、「妥妥的粗製濫造」。

此外，部分場景中唐代官袍腰帶繫法也被發現不合規制，與劇組前期宣傳的「斥資1.2億考據復原」形成反差，引發對細節嚴謹性的質疑。

據悉，這不是成毅第一次在劇中穿幫了。今年9月間，他搭檔古力娜扎主演的古裝劇「赴山海」，也曾陷入穿幫危機。

在第14集中，成毅飾演的蕭秋水在與武林眾人對峙時，右手被拍到拿著劇本，劇本上還依稀可見藍色螢光筆標注痕跡，畫面持續約3秒。不只如此，成毅還被發現腳穿厚底洞洞鞋的鏡頭。當時一度引來網友群嘲，「武俠劇秒變穿越劇」、「現在演員台詞都不背台詞了」。

