才坐牢12年…台南惡狼盯上女同事「推進房硬上」！還威脅：求救就殺死你

台南一名曾因性侵案件而入獄服刑12年的男子在出獄後，竟又在2025年起了色心，趁著獨處時闖入女同事宿舍，強壓女方並對其毆打、威脅後性侵得逞。台南地方法院審理後，認定男子涉犯侵入住宅強制性交罪屬實，考量男子曾有前科、惡性重大，最終判處有期徒刑10年，全案仍可上訴。

根據判決書，台南市一名陳姓男子5月4日下午2時許開車前往台南市某公司時，見到一名女同事獨自在辦公室內後竟起了色心，先是擅闖女同事居住的員工宿舍，將奮力反抗的女同事推入其後方的居住房間，導致女方掙扎時頭部撞地倒地。陳男隨即撕毀女同事衣物，壓制其身體，甚至還毆打臉部、威脅若出聲求救將殺害女方，並在對女同事性侵得逞後離開現場。

不甘受辱的女同事後來報案並前往醫院驗傷，診斷報告顯示女同事受有顏面及後頭枕部擦挫傷，後頭枕部血腫，前胸、左上背、右大腿挫傷，以及陰部撕裂傷等，顯見慘遭陳男暴力對待。案件後續由台南地檢署偵查起訴，並在調查過程中調取現場照片、監視器畫面、醫療診斷書及鑑定資料，迅速鎖定陳男並將其逮捕。

台南地院審理後，認定案發地房間為被害女同事的住宅，並以暴力、脅迫方式實施性交，造成受害人身心重大傷害，依《刑法》判定陳男已犯侵入住宅強制性交罪。法院審理期間，還發現陳男此前曾於假釋期間的2007年2月間先後性侵2名女子，合併判處有期徒刑12年，直至2018年8月30日才刑滿出獄，沒想到7年後又犯下性侵罪行，足認自我約束力薄弱，惡性重大。

法院認為，陳男為滿足一己性慾，竟不顧女同事反抗，對其施暴並性侵得逞，對女同事身心造成莫大傷害；審酌陳男犯後認罪、態度尚可，雖想和女同事和解但遭拒，迄今仍未賠償或獲得女同事諒解，兼衡陳男教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況、犯罪動機、目的、手段等一切情狀，最終依犯侵入住宅強制性交罪，判處陳男有期徒刑10年。全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



