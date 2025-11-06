才奪金曲獎「最佳演奏錄音專輯」 樂團Plutato秀特殊技巧糗被問：氣不足？

【緯來新聞網】樂團Plutato由錢威良Will、鄭嘉富Chia Fu 、廖莊廷Justi組成，去年以專輯《Pluto Potato》獲得第35屆金曲獎「最佳演奏錄音專輯獎」的三人，日前在主持人巫巴克主持的教育廣播電台《想為你播放》中現場演出〈Sky Full of Satellites〉、〈fresh air循環數閾值≥30〉兩首歌曲，而〈fresh air循環數閾值≥30〉講述的是covid19疫情所帶來的影響，當中有一段Justin的演奏呈現出氣不足的效果，巫巴克原以為是因為疫情所帶來的後遺症，沒想到是Justin故意使用了薩克斯風特殊技巧「雙音」，三人覺得這樣的想法跟效果非常有趣。

廣告 廣告

鄭嘉富（右）、廖莊廷（左）在巫巴克節目《想為你播放》現場演出兩首曲。（圖／巫巴克提供）

Pluato是由Pluto和Potato組合的兩個元素，Pluto（冥王星）象徵前衛、科技，Potato（馬鈴薯）象徵生命、有機。鄭嘉富 CCFU一開始是與 錢威良 Will先認識，後來覺得兩人團體需要找一個旋律性高的樂手加入，而現任團員廖莊廷 Justin，也提到第一次碰面時也被兩位團員考試，當時的曲子是7拍節奏非常複雜的一首曲，三人花了一段時間才開始熟悉彼此的節奏與旋律，後來嘉富仔細想想原來自己也有被錢威良 Will考試過，是這首曲子的demo版本，前前後後做了三個完全不同的版本才通過錢威良 Will的試驗，而這首曲子也是Pluato的首張專輯《Pluto Potato》的開場曲〈Highway to Home〉。

Plutato剛以〈Palette 馬鈴薯大兵〉獲得第 16 屆金音創作獎「最佳爵士歌曲獎」。（圖／翻攝自金音創作獎官方臉書）

Pluato甫以專輯《Pluto Potato》獲得第35屆金曲獎「最佳演奏錄音專輯獎」及第15屆金音獎「最佳爵士專輯獎」，該專輯8首歌環繞著都市光鮮亮麗之下的樸實生活，與太空浪漫又驚險的旅程。其中〈Ne Znam〉描繪了在這資訊爆炸時代下，可能令人的麻木和冷漠，提醒我們生活上保持單純，並有自己的步伐前進。



對於背井離鄉的都市人而言，〈賣火柴的小女孩〉承載著虛幻而真切的夢想，當遇到困難時，他們像小女孩一樣點燃火柴，用微弱的光芒溫暖自己。這首歌曲呼應著在困境中找到片刻寬慰的重要性，也強調了在艱難時刻激發內在力量的支持與勇氣；〈太空郵輪〉則深入思索著未來科技生活的可能性，像是一場引人深思的哲學探索，掀起對於科技進步的嚮往與探討；而〈Highway to Home〉，象徵著對於「家」的渴望與回歸自我，它如一條通往內心的高速公路，帶領著聽眾走向最真實的自己。

更多緯來新聞網報導

許光漢長髮照型曝光！新片上映日確定 攜袁澧林跨時空談愛

金曲新人超迷信！每天抽牌吸植栽力量 刷牙對鏡自我加油