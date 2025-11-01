才奪金4個月！金曲歌王呂士軒自爆「意外弄斷獎座」計劃乾脆融掉

記者徐珮華／台北報導

第16屆「金音創作獎」今（1）日晚間於北流登場，新科金曲歌王呂士軒與金曲新人someshiit山姆一同入圍「最佳嘻哈專輯獎」，形成嘻哈圈前後輩對決，結果由someshiit山姆得獎，呂士軒在台上頒獎直接頒給他，相互擁抱留下珍貴畫面。someshiit山姆表示：「謝謝評審，我會努力學習定義自己，不管怎麼樣，今晚想要盡情開心，另外要請大家一起來我11月15日的專場演唱會玩。」

呂士軒（左）與someshiit山姆（右）在金音獎同台。（圖／讀者提供）

呂士軒與someshiit山姆在典禮前首次同場接受訪問， someshiit山姆笑說：「我們不僅頭（髮型，一個平頭、一個光頭）有默契，而且都在11月要辦專場！」是否有金曲魔咒？someshiit山姆自信表示：「心中有詛咒才會有魔咒，現在感覺更有信心了。」呂士軒笑說：「我最近常常被人請吃飯，像之前去吃飯，餐桌上突然多一隻雞腿，原來是老闆請我們吃。」

廣告 廣告

至於得獎後是否邀約變多？someshiit山姆表示下半年音樂節表演邀約變多，呂士軒則透露活動邀約跟邀歌都有增加，「歌債大部分都寫完了！」被追問多了幾倍，他笑說：「基本上下半年的活動應該都有我們的份！」

呂士軒與someshiit山姆鍍金後，演出機會增加許多。（圖／讀者提供）

有趣的是，呂士軒自爆得獎後不小心把金曲獎座玩斷，「得獎後有給身邊的人摸一摸獎座，在移動過程中有個小機關有點鬆脫，就不小心弄斷了！」他更計畫把獎座「融掉」，做成各種紀念品送給身邊的朋友，「基本上就是分享喜悅的概念，把講座分給我在乎的人。」

更多三立新聞網報導

直擊／理想混蛋唱一半 「大咖歌手」衝上台組新團！飆唱千萬神曲

Selina遭疑懷二胎！44歲慶生照「腹部隆起」飄孕味 經紀人回應了

上午才發文…62歲金曲音樂人驚傳離世！陳子鴻、許常德悲痛發聲

王子偷吃粿粿「燒到弟弟邱宇辰」！首露面現蹤高雄 粉絲反應曝光

