才奪「最可愛高中生」冠軍！她當晚被爆「1行為觸法」 最慘下場出爐

娛樂中心／綜合報導

「日本最可愛高中生」南里（なんり）。（圖／翻攝自IG）

2025年度「日本最可愛高中生」選美結果出爐，由來自福井縣的16歲高一女生南里（なんり）憑藉甜美的外型奪冠，獲得殊榮的南里上台時還一度哽咽落淚，表示不敢相信，豈料，當晚南里就被爆出未成年飲酒的消息，掀起大眾的討論。

南里打敗4.3萬人，奪下「最可愛高中生」冠軍才掀起話題，豈料當晚又有一名網友在推特爆料，曬出南里疑似未成年飲酒的畫面，並喊話對方「高一或國三喝酒就是個大問題吧」，照片引來網友兩極化討論，有人質疑沒有拍到正面，無法辨認真偽，不過也有網友認出背景，表示這是南里所在的餐廳，但真相為何，本人均未出面說明。

廣告 廣告

事實上，根據日本法規規定，須年滿20歲才可以喝酒，如果觸法恐被罰日幣50萬元（約新台幣10.2萬元）以下罰鍰，過去也曾有許多偶像因為觸法，而葬送演藝事業。

南里遭爆未成年飲酒。（圖／翻攝自X）

更多三立新聞網報導

才宣布停工！女星遭控飆罵員工：做事跟狗一樣 還偷注射「不明點滴」

花火節拍照洩姦情？大胃王女神遭疑外遇網紅攝影師 本人道歉了

嫁演員尪2年！最正混血女模宣布懷孕「升格當媽」 寶寶預產期曝光

啦啦隊女神短今震撼宣布喜訊 「超狂新身分」曝光：像作夢一樣

