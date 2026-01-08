才威脅採取軍事行動 川普邀哥倫比亞總統到白宮會面

美國總統川普(Donald Trump)7日邀請哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)訪問白宮(White House)，而數天前川普才威脅要對裴卓採取軍事行動，指控他涉嫌販毒。

在美軍1月3日推翻了哥國鄰國委內瑞拉的領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，川普曾警告裴卓「最好小心點」(watch his ass)。

隨著兩位領導人在7日進行了川普自去年1月就任以來的首度電話通話以後，這位79歲的共和黨人表示，他正在安排「近期」將與裴卓會面。

川普在他的「真實社群」(Truth Social)平台上發文表示，裴卓「來電解釋了毒品問題以及我們之間存在的其他分歧」。

他補充說：「我感謝他的來電和語氣，並期待近期將與他在白宮會面。」(編輯:王志心)