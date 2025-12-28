才娶最美消防員！知名YTR爆與女搭檔「同蓋棉被」緊急澄清了

融融（右）、咪蕾一同主持實境節目《自由的旅行者》。（圖／八大提供）





實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季主持人融融與搭檔咪蕾，日前到《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」單元宣傳，一開場就被抖出赴韓國拍攝外景時，「兩人蓋同一條棉被」，融融澄清背後原因，他表示當時在遊艇上看煙火吹冷風是不一樣的體驗，原以為這種溫度自己扛得住，加上當天只穿短褲的製作人拿走僅有的棉被，「我以為只是點仙女棒，沒想到是認真的在施放煙火。」不敵海風吹襲，他和咪蕾只好互搶一條棉被保暖。

《自由的旅行著》第二季出發前，外景團隊特別安排主持人融融與搭檔咪蕾的初次見面。咪蕾坦言，當時心情有些微妙；融融則回想，自己背對大門轉身看到對方時心想：「是位漂亮女生！」沒想到咪蕾卻幽默回應，當下有點失望，曾幻想對方會像許光漢，但現實完全不同類型。

咪蕾（右二）開玩笑表示，初次見到融融不是許光漢類型，有點失望。（圖／八大提供）

經歷18天密集外景拍攝後，咪蕾表示，由於行程緊湊、早出晚歸，曾覺得「這樣的外景體驗一次就夠了。」不過隨著拍攝進行，她反而享受到放鬆休息的時光，「比我自己經營自媒體還輕鬆！」融融也表示深有同感，「這和我主持第一季時的感受一樣。」

另外，到韓國拍攝時也發生文化觀念上差異的趣事，團隊形容「要會讀空氣」，像是連繫店家拍攝時，台灣習慣一定要得到明確答覆，但在韓國，對方若不接電話，其實就是表明婉拒的意思。身為韓國人的咪蕾也補充，韓國人不太會直接明說「我餓了」，反而是先詢問對方「你餓嗎？」、「你想上廁所嗎？」用反問方式，其實是表達自己的需求。



