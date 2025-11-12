才完工10個月！中國四川紅旗橋驚傳垮塌

▲中國四川阿壩州紅旗特大橋，昨（11）日發生坍塌事故，橋體殘骸與大量土石傾瀉而下，激起現場煙塵滿天，景象十分驚人。（合成圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國四川阿壩州紅旗特大橋，昨（11）日傳出坍塌事故，連接山體邊坡的橋墩與橋頭路面發生斷裂，橋體殘骸與大量土石傾瀉而下，激起現場煙塵滿天，景象十分驚人。該大橋今年1月中旬才合龍竣工建成，啟用不到10個月便發生斷橋事故，當地政府初步表示是因為山體變形加劇，造成山泥傾瀉，導致路基及引橋垮塌。

綜合中國媒體報導，阿壩州委宣傳部表示，10日已發現大橋出現裂縫，存在安全隱患，為保障車輛行人通行安全，當日立即實施臨時封閉交通管制，所以11日下午大橋垮塌時，並沒有造成人員傷亡。

事故原因仍待進一步調查，馬爾康市交通運輸局初步表示，是因為山體變形加劇，造成山泥傾瀉，導致路基及引橋垮塌。

阿壩州紅旗特大橋位於馬爾康市白灣鄉，以「Y」字型將跨河三地的交通串聯，橋樑全長758公尺，主墩高達172米，當初施工時號稱能重塑地方交通格局，還被稱為「雲中之橋」，不料竣工不到10個月就發生斷橋事故。

對此微博網友也議論紛紛，在相關報導底下留言表示，「設計有問題，該追責」，「豆腐渣工程嗎？還沒有一年」、「太誇張了吧」、「勘察規劃的時候沒有考慮地質嗎」。

