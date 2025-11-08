才官宣就離婚！初孟軒被提分手留遺憾 不捨曝心聲：身不由己

記者趙浩雲／台北報導

公視影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）胡宇威流暢做菜的帥氣模樣被讚是「天菜大廚」，端出的料理更是每道令人垂涎，另外由初孟軒、徐鈞浩詮釋的夫夫組合「布朗尼與紅豆泥」更掀起討論熱潮，初孟軒也在社群「放閃」轉發影集連結，呼籲粉絲們一起追劇、一起吃飯。

《好好吃飯2》中，徐鈞浩飾演擁有女王性格的「紅豆泥」，遇上如同騎士一般沈穩的「布朗尼」（初孟軒飾演），兩人感情彷彿乾柴烈火，徐鈞浩特別回想過往的青春戀情和感受：「學生時期的我像是把心臟掏出來一樣，其實回望那樣的自己是有一點點羨慕的，情感豐沛又不顧一切！」他形容角色活得比自己「痛快很多」。

廣告 廣告

初孟軒和徐鈞浩首度合作就建立絕佳默契，還能戲裡戲外都自然互稱「老公」，徐鈞浩表示多虧拍攝地點在深山之中，「第一天早上有很長的一段等戲，又沒有手機訊號，我們一起在河邊堆石頭，打水漂，一邊說了很多很多話，也是那樣讓我們建立起了情誼，可以自然地用在戲劇裡。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》初孟軒和徐鈞浩都對這場森林結婚戲印象深刻。（圖／公視+提供）

徐鈞浩至今難忘森林裡的證婚畫面，「跋山涉水跑到山上，在絕美的陽光下接受證婚和接吻，太夢幻了，永遠難忘！」這段在森林裡立下婚約、親吻的畫面堪稱全劇最養眼橋段，還有許多網友羨慕女主角李玲葦能在近距離觀賞山林絕美吻戲。不過在兩人甜度爆表後，接著就面臨殘酷的現實選擇，徐鈞浩選擇主動告別初孟軒，留下分手名句：「我太愛他了，愛到失去自己。」

初孟軒同樣對於和徐鈞浩分離的一幕感到不捨，「人生中有很多時刻都身不由己，在他跟我提離婚的時候，我看到他的不知所措、看到他有多希望我留下來，但是都為時已晚。」許多劇迷對於兩人的分離感到惋惜，也有網友敲碗說：「想看他們的戀愛史！」徐鈞浩也特別喊話，希望角色未來能「復活」回歸影集！《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部已於公視+、LINE TV上線，第二部將於11月11日登場。

更多三立新聞網報導

台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽

直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重

王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐

直擊／李千娜淚崩送別顏正國！哭到崩潰妝全花了：用盡全力守護你的家人

