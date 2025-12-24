才官宣當媽喜訊 女星爆早產「寶寶夭折」！網友見亂象怒了

中國大陸女星闞清子才宣布懷孕。（圖／翻攝自闞清子微博）





中國大陸女星闞清子憑藉《新還珠格格》中「欣榮格格」一角走紅，並在7月官宣懷孕的喜訊。未料近日有爆料指出她在36週早產，寶寶一生下來發現有先天性無肛症，在轉院治療的過程中不幸夭折，消息曝光立刻掀起討論。

有中國大陸網友在小紅書上爆料，稱是有人把聊天紀錄PO到群組裡面，內容包含闞清子生產醫院、小孩狀況等細節，消息曝光後，立刻登上熱搜，不少網友譴責該行為，認為即使是公眾人物，也應該保有隱私權。

另外，還有法律相關的博主指出，無論事件的真假，醫護人員透過聊天紀錄傳播產婦的隱私行為，恐怕觸犯中國大陸的《醫師法》及《個人信息保護法》，痛批「缺乏職業道德」。不少粉絲也湧入闞清子的官方帳號留言祈禱，不過至今仍未有正面回應。



【更多東森娛樂報導】

●才宣布當爸 《瘋神》男星妻驚傳流產…經紀人證實

●梁軒安二婚蕭淑慎 10年前就生子當爸

●女星自爆不記得墮胎幾次！「男人掏錢覺得浪漫」震驚網友

