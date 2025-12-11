才宣布停工！女星遭控飆罵員工：做事跟狗一樣 還偷注射「不明點滴」

娛樂中心／綜合報導

南韓女諧星朴娜勑捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

韓國知名女諧星朴娜勑近來深陷醜聞風波，遭到前經紀團隊控訴霸凌，雖然她已全面宣布暫停演藝活動，但事件仍不斷延燒，前經紀人再度出面打臉她和解言論，甚至爆料朴娜勑疑似施打不明的藥劑，掀起社會一片譁然。

前經紀人近日接受《搜查班長》訪問，表示從未聽到朴娜勑一句道歉，透露雙方的確有見面，不過當天根本沒談到爭議的問題，因此雙方沒有「和解」，前經紀人還加碼爆料有次在拍攝片場，遭到朴娜勑辱罵「做事跟狗一樣」。

廣告 廣告

前經紀人還原事發當下，透露當天有詢問朴娜勑拍攝是否需要道具，不過當下對方否決，但事後開拍又要求提供，還在經紀人拿不出道具時飆罵，讓他感到身心受挫。

此外，朴娜勑還有拖欠薪資問題，前經紀人直指至今仍未收到部分薪水，更透露朴娜勑曾數次接受「不明點滴」的注射，疑似濫用藥物，注射畫面全都被前經紀人拍照存證，不過對於前經紀人的指控，朴娜勑至今尚未做出回應。

南韓女諧星朴娜勑捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

花火節拍照洩姦情？大胃王女神遭疑外遇網紅攝影師 本人道歉了

嫁演員尪2年！最正混血女模宣布懷孕「升格當媽」 寶寶預產期曝光

整套全裸寫真外流！正妹攝影師「童顏巨乳」爆紅 6年後再洩火辣近照

捲雙劈風波後復出！采子開唱前「摔下舞台」 驚險一瞬間被目擊

