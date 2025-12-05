才宣布分手！重機女神痞幼上戀綜 不到20天被轟：炒作

中國「重機女神」痞幼。（圖／翻攝自微博）





中國「重機女神」痞幼擁有在抖音超2800萬粉絲，上月14日無預警在直播中宣布和交往9個月的男友「小袁」分手，隨後也希望大家不要過度討論她的私生活，豈料，如今宣布參加戀綜《有你的戀歌2》，迅速飆上微博熱搜。

中國「重機女神」痞幼官宣以本名王一迪參加戀綜。（圖／翻攝自微博）

痞幼上月宣布分手，到如今官宣以本名王一迪參加戀綜，大眾除了關注其將從網紅走向綜藝，更多的是討論其分手到參加戀綜僅僅才隔20天時間，讓網友好奇是為了炒作而分手。

另外，網友也指出痞幼的情史一直都屬於眾所周知，認為其參加節目主要用意就是要轉型，而並非跟隨戀愛綜藝的初衷去尋找真愛，因此認為節目選擇嘉賓有很大問題；不過也有支持網友，認為節目組找了「自帶話題」的嘉賓是很好的選擇。



