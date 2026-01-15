才宣布升格準爸媽！納豆辣妻依依「肚子吹氣球」 懷孕近況美照曝

記者陳宣如／綜合報導

女星依依（陳依依）與納豆（林郁智）愛情長跑8年，於2024年底登記結婚，上個月宣布懷孕好消息，確定兩人即將迎來女兒。昨（14）日依依透過社群平台分享孕期近況，畫面曝光後再度引起關注。

依依、納豆宣布懷孕喜訊，公開肚子裡的是女寶寶。（圖／翻攝自依依 陳依依Sherry臉書）

依依在Instagram限時動態中，上傳一張對鏡自拍照，記錄自己懷孕中的模樣。畫面中，她身穿淺藍色長袖針織連身裙，貼身的剪裁勾勒出逐漸明顯的腹部曲線，依依同時放下一頭棕色長捲髮，背著杏色包包，整體造型簡約而柔和，臉部氣色也顯得紅潤自然。

依依在IG限時動態分享自己懷孕近況照。（圖／翻攝自IG @sherry11ee）

針對身體的變化，依依也在照片中親自寫下感受，直言：「最近肚子開始有變化了～迅速吹氣球中」，以輕鬆語氣形容孕肚成長的速度，分享自己近期最直接的狀態。

從照片中可見，儘管依依腹部已明顯隆起，她的手臂與腿部仍維持纖細線條，整體狀態依舊勻稱。相關畫面被轉傳後，不少粉絲與網友紛紛關心她與腹中寶寶的近況，並稱讚她即使進入孕期，仍展現出從容且自信的氣質，展現幸福準媽媽風采。

