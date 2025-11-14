才宣布復工！Energy坤達涉閃兵 遭起訴

藝人閃兵，檢再起訴修杰楷.坤達.陳柏霖12人。（圖／TVBS）

藝人閃兵案件持續延燒，檢方已對17名涉案藝人採取行動。新北檢警在清查首腦及成員手機後，於14日依妨害兵役條例等罪嫌起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，並罕見地提出具體求刑建議。

這起藝人閃兵案從王大陸被查獲開始，隨著新北檢警清查首腦及成員手機，陸續有更多藝人被拘提到案，甚至有人主動出面自首。檢方在14日對修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人提出起訴，並提出具體求刑時間，與先前第一波起訴王大陸時僅建議「依法量處適當刑責」的做法有明顯不同。

檢方認為5名藝人因違背社會對公眾人物的期待與公民應盡責任，考量其法定役期為1年10個月，求刑2年8月徒刑，另外其他七人，役期1 年求刑2 年2個月，役期4個月則建請法院求刑有期徒刑1 年。律師李育昇表示，以往閃兵案件檢察官可能只會依法起訴，但因最高檢察署下令此類案件情節重大，要從速從重偵辦，因此新北檢特別提出具體求刑建議。此舉意在向大眾宣示，未主動投案、被抓後才認罪的人，刑度相對較重，也藉此呼籲曾違法閃兵的藝人們儘快投案，才有機會獲得較輕刑責。

Energy成員坤達、書偉被起訴後，唱片公司僅回應「全力配合司法調查」，並宣布暫停所有團體性公開演出活動至明年6月30日。修杰楷則透過經紀人發表14字回應，表示不會多做說明。這些藝人年輕時為了演藝事業選擇逃兵，如今雖已過了服役年齡，但最終仍須面臨法律制裁，形象也因此受到嚴重打擊。

