才宣布懷孕！夏于喬爆「官司纏身6年」 遭女網友求償百萬

娛樂中心／綜合報導

夏于喬2019年和知名導演林書宇結婚，昨（17日）曬出超音波照證實懷孕，感性表示：「謝謝你成為2025年我最棒的禮物。」然而，在迎來人生新階段之際，如今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。

夏于喬遭陌生女網友提告求償百萬。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

根據《NOWnews今日新聞》報導，一名游姓女網友聲稱，夏于喬2019年起經常在社群影射、嘲諷她的感情生活。其中，夏于喬2020年12月31日曾分享一張穿著彩色襪子坐在床上的照片，並在文中抒發關於失去與珍惜的感悟，沒想到游姓女網友卻主張，自己曾在同年1月17日分享過去參與合唱團時使用的彌薩曲譜，該曲譜封面也是光腳的畫面，認為夏于喬的發文與照片帶有影射意味，控訴夏于喬涉嫌妨害秘密罪。

夏于喬被控妨害秘密。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

游姓女網友主張，夏于喬多次蒐集她的臉書資訊，並以不明方式取得她與交往對象之間的私人對話內容，利用社群平台發文影射、洩漏她的私生活與感情狀態細節，然而，夏于喬根本不認識這名游姓女網友。

游姓女網友2021年向新北地檢署提告妨害秘密罪，得知不起訴便聲請再議，2022年3月高檢署駁回後，她向新北地院聲請交付審判。然而，法官認為，夏于喬臉書貼文內容只是分享日常照片及抒發個人心情，文中並未直接提及與游姓女網友有關的內容，也不存在影射行，因此在2022年6月駁回游姓女網友的聲請。

