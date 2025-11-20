才宣布懷孕！女星自曝早被判「不孕症」 親揭備孕辛酸

藝人黃沐妍（小豬）近日宣布懷孕，並透露曾被診斷為不孕症前兆患者。（圖／翻攝自黃沐妍 IG）





藝人黃沐妍（小豬）在本月5日才宣布自己和男友於10月中旬登記結婚，13日宣布懷孕好消息，讓不少人送上祝福，不過昨（20日）她發影片，透露其實自己並不易受孕，早就被判定為不孕症的前兆患者，因此如今成功懷胎，讓她也分享了自己的備孕心酸史。

黃沐妍透露自己在28歲時候，體檢報告就告知她AMH指數過低，一般數值在2-5，而她僅有0.5，當時面臨不孕可能，讓她半年內3次凍卵，坦認那段時間其實很煎熬，不過她是在跟自己說：「我的人生，我自己主導，至少未來的我，可以有當媽媽的權利。」

而今年5月她為了子宮肌瘤開刀，醫生也發現除了肌瘤，更嚴重的是沾黏問題，更形容整個子宮內如同「起司乳酪」，因此即便精子進入也沒有著床空間，醫生在手術結束後，還表明她3個月內就能懷孕，本來以為開玩笑，卻沒想到真的迎接來新生命。

對於自己的經歷，黃沐妍也拿出來鼓勵想要懷孕的女性，應該要去做婦科檢查，仔細聽從專業醫師建議，讓備孕路上的大家都不要親已放棄，可能性永遠比自己想的更多。



