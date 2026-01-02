才宣布普發2萬元、年終6個月 振興醫院再推「生日假」創舉！

農曆年將至，振興醫院不僅全院普發2萬元、年終平均6個月，今天再度宣布首創「生日假」，讓全院員工可以盡情開心過生日，同時也不忘積極招募人才，呼籲心導管室、護理部都在招募人才！

振興醫院日前證實全院普發2萬元，外加年終平均6個月，在醫護圈引發熱烈討論，羨煞不少其他醫院的醫護人員。一開始消息是醫護人員在社群平台上分享而傳出，除了豐厚的年終與獎金，院方還在萬豪酒店舉行尾牙，還全院每人都發送一盒可麗露當尾牙伴手禮。網友紛紛留言表示「這院長真的要長命百歲才行，人太好了」、「院長很能體恤辛苦的員工，真羨慕」、「感覺是夢裡的醫院，什麼都有！」

沒想到振興醫院又祭出「生日假」創舉，今(2)日振興醫院臉書粉絲頁PO出貼文，「生日隔天要上班，慶生總是不盡興？振興醫院首創『生日假』福利：讓醫護釋放壓力！」

(圖/翻攝振興醫院臉書)

振興醫院寫道，​「生日快樂！」慶生本該是充滿喜悅與放鬆的時刻，但對於許多上班族來說，心裡總掛念著「明天還要上班」，導致聚餐不敢太晚、慶祝不敢盡興。為了照顧員工的身心健康，振興醫院宣布推行「生日假」福利制度，讓同仁在專屬的日子裡徹底放下工作壓力。

​振興醫院院長魏崢表示：「醫護人員長期在高壓環境工作，身心健康是提供優質醫療服務的基石。透過生日假，我們希望同仁能有完整的休息時間，與家人朋友創造美好回憶，達到工作與生活的平衡。」振興醫院也不忘藉此招募人才，表示除了生日假外，亦持續優化各項員工福利，心導管室、護理部、各大部門熱情招募新血中。

