才宣布歇業12天！基隆40年老字號餐廳復活 元老師傅回鍋「這天」試營運

基隆經營超過40年的老字號餐廳「華星牛排館」，今年元旦甫宣布因人力短缺壓力決定歇業，引發在地民眾與老顧客一片惋惜。不過，短短12天後，業者於1月12日晚間驚喜宣布重啟營業，並表示將於1月14日試營運，消息一出立即引起廣大回響。

華星牛排館自創立以來，便是基隆地區知名的西式餐廳，主打親民價格與懷舊氛圍，於Google Maps上擁有4.5星的高分評價，不少顧客從學生時期就是常客，店家陪伴無數人成長，成為許多家庭記憶中的一道風景。

2025年底，業者原因長期面臨缺工問題，無奈做出歇業決定，並在官方社群宣布自2026年1月1日起暫停營業。消息一度掀起民眾熱議，不少老顧客在貼文下留言表達不捨之情，認為「一個時代的味道將從此消失」。

不過，業者沉澱一段時間後，透過官方臉書再度發聲，透露在歇業期間收到了許多顧客的鼓勵與期盼，促使團隊決定回到品牌初衷。他們表示，已邀請當年創店的老師傅回鍋掌廚，盼將昔日的經典風味再度呈現給熟悉的老顧客與新來賓。

華星牛排館也於公告中提醒民眾，14日將展開試營運，建議有意前往用餐者提前訂位，以避免久候。貼文發布後，大批網友湧入留言區歡呼支持，有人直言「我難過了13天就……復活了」、「這家店有我與太太滿滿的回憶」。

