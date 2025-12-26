才宣布登《紅白》！張學友「李香蘭」原唱歌手爆身體出狀況 演出急取消

娛樂中心／綜合報導

日本殿堂級歌手玉置浩二（中）驚傳身體亮紅燈。（圖／翻攝自安全地帶官網）

日本殿堂級歌手玉置浩二，將在除夕夜登上NHK年度重頭戲《紅白歌合戰》，消息一出讓不少歌迷相當期待。67歲的他是傳奇樂團「安全地帶」主唱，以深情嗓音與超強現場實力聞名，代表作〈酒紅色的心〉、〈戀愛的預感〉多年來在華語圈被無數歌手翻唱，歌曲〈別走〉更被「歌神」張學友翻唱成粵語歌〈李香蘭〉（中文版：秋意濃）至今仍是經典中的經典，怎料近期卻傳出身體亮紅燈。

今年玉置浩二確定受邀參與《紅白》，並將首度演唱為日劇《The Royal Family》量身打造的主題曲〈Fanfare〉。這首作品風格大器又充滿情感，被外界視為他近年極具代表性的全新力作，也讓粉絲相當好奇，他會如何在《紅白》的舞台上詮釋這首新歌。

玉置浩二日前臨時當日取消高級餐會表演。（圖／翻攝自日網）

不過就在聖誕節前夕，玉置浩二卻傳出身體出狀況。24日平安夜當天，他原本在東京飯店舉辦一場高規格的「聖誕晚餐演唱會」，最貴門票甚至高達6萬8千日圓（約新台幣13000元），吸引不少死忠歌迷到場朝聖，怎料開演前臨時宣布因身體不適取消演出，現場一片譁然。

主辦單位隨即宣布全額退票，不過已到場的歌迷仍可照原計畫享用晚餐，並由現場伴奏樂團接力演奏，作為補償安排。雖然少了玉置浩二親自獻唱，仍有不少粉絲表示理解，認為他的健康才是最重要的事。所幸隔天玉置浩二狀況已明顯好轉，順利完成後續晚餐演唱會行程，讓外界稍微放下心中大石頭。近年來，他雖然減少高密度演出，但仍持續投入音樂創作與小型巡演，狀態相對低調。

