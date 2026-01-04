才宣布結婚！長澤雅美經紀公司突發聲 曝她承受巨大精神負擔恐懼
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
日本「國民女神」長澤雅美1日突然宣布與43歲電影導演福永壯志結婚，消息曝光震驚日本演藝圈，更直接登上日本雅虎熱搜榜。不過事隔幾日，長澤雅美經紀公司「東寶藝能」突然發出聲明表示，長澤雅美因部分媒體過度採訪行爲，「承受了巨大的精神負擔和恐懼。」
經紀公司「東寶藝能」4日發出聲明稿表示，感謝大家對於長澤雅美結婚的關注及厚愛，但因為部分媒體過度的採訪行為，已經對長澤雅美本人及其親友的私生活造成困擾，更讓她「承受了巨大的精神負擔和恐懼。」因此，經紀公司呼籲，不要再對本人及其家人突然進行訪問及拜訪，「如若此類行為持續發生，我們將不得不考慮採取必要的措施。」
其實長澤雅美12歲以模特兒身分出道，之後轉戰影視圈，以電影《在世界的中心呼喊愛情》受到關注，而她也參演過其他作品，包括《求婚大作戰》、《草食男之桃花期》、《海街日記》等。長澤雅美出眾演技及清秀外貌，讓她成為不少日本人心中的「國民女神」因此當她宣布婚訊時，讓不少男粉絲心碎。
