才宣布要回台！楊丞琳遭小編外流「無碼1畫面」她急打碼喊：別傳

歌手楊丞琳將於12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。近年工作重心多在中國的她，已許久未在台灣公開與粉絲近距離互動，楊丞琳也在臉書驚喜宣布加開場次，透露原先僅規劃一場、作為限定性質的活動，但看到報名反應超乎預期，讓她相當感動，因而決定再多加一場回饋粉絲。此外，楊丞琳也將於本月31日在南昌舉行演唱會，近日透過社群平台分享會議與彩排花絮時，卻意外被「小編出賣」，不慎曝光1內容，隨即緊急打上馬賽克。對此，楊丞琳本人也回應：「知道的朋友自己知道就好，別傳播，乖」。

才宣布要回台灣！楊丞琳突遭小編「外流無碼1畫面」本人急打碼喊：別傳播

楊丞琳將於本月31日在南昌舉行演唱會，9日她透過社群平台分享日常會議與彩排花絮。（圖／翻攝自小紅書）

楊丞琳將於本月31日在南昌舉行演唱會，9日她透過社群平台分享日常會議與彩排花絮，影片中，楊丞琳也分享為了演唱會所準備的飲食管理內容，包括秋葵、甘藍與牛腱等清淡餐點，吃完後便馬不停蹄投入彩排，她與全男班舞者一同練舞，坦言已有一段時間沒有密集跳舞，心中難免感到壓力，加上這次還有新編舞步，希望自己不要拖慢進度，甚至期盼能超前練習，讓後續表現更加到位。除了舞台內容外，眼尖網友也注意到她身上印有大象圖案的白色衛衣，紛紛猜測是否為演唱會周邊商品，並敲碗期待正式推出。





影片中因拍攝到會議資料，意外曝光部分演唱會舞台內容，引起網友討論，楊丞琳隨即將相關畫面打上馬賽克。（圖／翻攝自小紅書）





不過，影片中因拍攝到會議資料，意外曝光部分演唱會舞台內容，引起網友討論。經粉絲提醒後，她隨即將相關畫面打上馬賽克，並幽默留言表示：「好了啦，不要笑人家了，馬賽克已經打好打滿，知道的朋友自己知道就好，別傳播，乖」。相關畫面曝光後，引發粉絲們留言討論「這個馬賽克也太搞笑」、「太扯被公開無碼畫面」也有網友善意建議她日後公開素材前可先由專人審核，並直呼向來重視保密、製造驚喜的她，這回難得出現小失誤。

楊丞琳本人現身回應了。（圖／翻攝自小紅書）









