才宣布退圈！45歲女星爆「癌症轉移」病情惡化 經紀人認了：正處於命危

45歲日本女星希良梨當年因為演出《麻辣教師GTO》中的「水樹奈奈子」以強悍亮眼的形象走紅，不料近年來健康亮紅燈，2024年9月宣布二度罹癌，今年7月無奈退出演藝圈。昨（18日）經紀人無預警在IG發文，坦言希良梨正處於命危狀態，讓粉絲相當擔憂。

希良梨傳出命危。（圖／翻攝自IG）

希良梨癌症惡化到第三期，雖然在今年6月完成化療出院，但至今她仍飽受副作用折磨。17日才由經紀人代為發聲透露最新病況，提到依舊在跟病魔抗爭，沒想到昨（18日）又無預警發文表示希良梨目前狀況有些危急，讓不少粉絲擔憂。

畫面中還能看到她手上插著點滴、虛弱躺在病床上的模樣。由於過去多半是希良梨親自更新病況，如今改由經紀人代發，也讓外界更加擔憂她的狀態惡化，粉絲紛紛湧入留言替她祈福：「一定要撐住！」、「我們都在替妳加油！」

希良梨2000年時罹患子宮頸癌，短暫停工休養，沒想到2024年9月宣布癌症復發，今年1月更被診斷癌症轉移到骨盆淋巴結、進入第三期，7月徹底宣布退出演藝圈，如今又傳出病危消息，令粉絲相當不捨。

