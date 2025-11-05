才宣布開拍夜市王第二季！阿達自首閃兵 電視台回應了

由阿達、美麗本人、Lulu共同主持的《夜市王》日前才宣布將開拍第二季。（圖／緯來提供）





美食實境節目《夜市王》日前入圍第60屆金鐘獎「綜藝節目獎」、「綜藝節目主持人獎」、「節目剪輯獎」、「美術設計獎」及「節目創新獎」五大獎項，最終成功抱回「節目創新獎」，日前Lulu才在慶功宴上宣布即將拍攝第2季，豈料主持人之一的阿達（昌璟翔）今（5）日就爆出閃兵，對此，電視台也回應了。

演藝圈接連爆出藝人閃兵，繼Energy前團員唐振剛（小剛）主動自首後，男星薛仕凌也於昨（4日）前往新北地檢投案，檢方複訊後以30萬元交保，而阿達也於今日中午現身新北地檢說明閃兵一事，檢方複訊後同樣以30萬元交保。

而日前Lulu才驚喜宣布《夜市王》即將開拍，如今阿達捲入閃兵事件，原班主持人馬及節目恐將有變動，對此，緯來電視台則表示：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心。」

事實上，繼王大陸今年2月爆出閃兵後，檢警如今已執行3波行動，前後拘提陳大天、陳零九、威廉、坤達、書偉、廖允杰、修杰楷、陳柏霖等人，如今阿達自行到新北地檢說明，稍早也透過經紀人發聲表示：「目前事情已進入司法程序，我們靜待及全力配合後續調查。也不好意思造成大家關注與困擾，謝謝所有關心的朋友。」



