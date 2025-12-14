才宣布離開台灣！安妮投入畢身積蓄 斜槓新身份曝光

藝人金雲、安妮、蔡衣宸今（10）日出席「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」 走秀活動。（圖／新北市政府社會局提供）





新北市政府今（14）日為身心障礙者舉行「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」 走秀活動，藝人金雲、安妮、蔡衣宸也到場支持響應公益，其中俄羅斯混血模特兒安妮先前在妹妹莉娜的YouTube頻道宣布將離開台灣，在世界各地創辦國際藝術學校，談及計劃籌備進度，安妮也大方回應了。

安妮透露，在全世界開公益藝術學校是她目前的人生目標，她計畫從尼泊爾開始創立，每間學校預計招收50至60個學生，旁邊會蓋宿舍供老師居住，「已經跟尼泊爾政府確認好，現在他們給我們一塊地蓋學校」，預計在過年後就會前往當地著手進行，「現在目標就是要蓋學校找老師，小孩子才會學不同的文化及藝術」。

安妮將在尼泊爾創辦公益藝術學校。（圖／新北市政府社會局提供）

至於是否將在學校中擔任校長，安妮則表示，因為自己無法長期待在當地，會是比較類似創辦人的角色，她也坦言該計劃不僅需要投入大量資金，也需要很多人的幫忙，日前她遠赴杜拜尋覓資金，意外認識當地電視台的大老闆，目前全心投入籌備，「我現在賺的錢都是放在這個計劃」，未來預計前往越南、俄羅斯等地。

金雲今日則以一頭金髮帥氣亮相，被問及好友王品澔近況，他則說先前有在公司碰到對方，本來有點擔心他的精神狀態，但碰面後發現他狀態滿好的，很勇敢也很正向。蔡衣宸則以深色丹寧短裙套裝現身，談及先前PS啦啦隊學姐Julia與陳晨威登記結婚，她也笑說有被影響到想談戀愛，很期待兩人的婚禮到來。



