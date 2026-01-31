政治中心／綜合報導

美國在台協會，今天（31日）中午宣布，由於撥款問題未決，官方臉書將暫停定期更新，不過其實在這之前，AIT才一連發了三篇文章，強調"國防"及台美合作重要性，這也讓不少網友臆測，是否把握停工前，向藍白喊話，而AIT處長谷立言，日前也分別拜會台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁，被問到是否談到國防預算？盧秀燕並未正面回應。

美國在台協會外，周末大門深鎖，保全人員依舊在外駐守，歷經過聯邦政府局部停擺，去年11月才剛恢復運作的AIT，如今，再傳變數。

民視記者王云宣：「AIT的官方臉書帳號，週六無預警發文，表示由於撥款問題未決，社群帳號在全面恢復辦公之前，將不會定期更新，也就是說，AIT在經過兩個多月後，再度面臨了運作停擺。」

上午才宣揚台美合作重要性，中午AIT就宣布暫不定期更新，網友發現，從近期的發文頻率，似乎透露端倪？

因為AIT接連幾周，每天文章連環發，平均一天少至兩則，多至五則，網友臆測是否要趁停工前，把想說的，都說完？

才宣揚台美合作重要性 AIT宣布遇撥款問題FB暫時停更

美國因為預算沒審過，再度停擺。





AIT處長谷立言（01.22）：「賴總統承諾到2030年，將台灣國防開支，提高到GDP的5%，包括三項總額，達1.25兆新台幣特別預算，才顯得至關重要。」

尤其AIT處長谷立言，近期公開表達對台灣1.25兆國防預算的支持，AIT粉專也引用談話表明立場，甚至本週還接連拜會台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁。

才宣揚台美合作重要性 AIT宣布遇撥款問題FB暫時停更

AIT處長谷立言。





台中市長盧秀燕：「（有沒有談到軍購？），台中跟美國之間，有非常深厚的情誼，會談都很順利，而且交換的議題，也非常廣泛。」

雙方是否談論國防預算？盧秀燕沒有正面回應，而AIT從支持台灣國防特別預算，到如今面臨自身預算卡關。學者樂觀分析，停擺應該也是短暫的。

台大政治系副教授陳世民：「美國參議院是在1/31，最後一天才通過這個預算，已經把有關於國土安全部門，比較爭議性的條款區隔出來了，下禮拜一或二，眾議院應該就可以，很快進行投票跟審查。」

撥款法案受到延宕，儘管參議院已通過，還是得等到最快2/2眾議院審議，順利的話AIT最快周一有望恢復運作。粉專也強調，這段期間，將盡可能繼續提供"已預約"的護照及簽證服務，讓大家別太擔心。

(民視新聞王云宣、楊柏玨台北報導)

