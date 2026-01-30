才將進組拍戲！趙露思遇私生「闖飯店偷拍」工作室不忍發聲

趙露思近日遇到粉絲惡意跟車尾隨。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）





中國女星趙露思去年鬧翻前東家銀河酷娛，健康狀況一度亮紅燈停工，事後憑藉陸劇《許我耀眼》成功逆襲，先前更透露將在今年春天進組拍戲，逐步恢復演藝事業。豈料，近日他結束行程時突被惡意跟車，對此，工作室也於今（30）日深夜發布嚴正聲明。

趙露思近日在非公開行程期間遭遇車輛尾隨，其人員更在抵達目的地後衝入飯店進行拍攝，對此，趙露思工作室也發布官方聲明譴責：「今日惡意事件已經嚴重擾亂趙露思女士的正常工作，擾亂道路交通秩序，更存在極大的安全隱患。」

趙露思工作室強調，官方強烈譴責且堅決抵制此類惡劣行徑，並已對相關人員進行取證，將保留一切法律權利，「在此嚴正告誡尾隨人員：恪守邊界、尊重他人，切勿觸碰法律與道德底線！」貼文曝光後，不少粉絲都紛紛喊話，希望大家理智追星，拒絕私生行為。

事實上，趙露思近期已逐步復工，先前更被目擊在海南三亞的博後村夜市，有網友猜測是在為接下來的角色做準備，也有網友認為僅是到當地旅遊，而除了夜市擺攤外，趙露思先前更幫助農民直播帶貨，不僅全程未領取任何酬勞，還將利潤回饋給農戶及消費者，銷售額高達3400萬人民幣（約新台幣1.5億元），相當驚人。

