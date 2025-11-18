才崩潰曬噴血照！《黑澀會》女星宣布二寶生了：湊成一個「好」字
娛樂中心／台北報導
女星玉兔（鄭如吟）從節目《我愛黑澀會》中出道，2022年和導演Howard結婚後育有一子，今年五月宣布又再度懷上女兒，湊成一個「好」字。日前準備卸貨的她才曬出因為流鼻血大量血崩的照片，如今順利生產宣布二寶「彌彌」已經平安出生，正式成為二寶媽。
玉兔透過社群發文，並開心寫下「今天早上彌彌登陸地球了。」回顧這段懷孕過程，玉兔坦言孕期中難免會感到辛苦，但只要她轉念一想「在肚子裡的妳，一定也是經歷千辛萬苦才來到我的身邊」。玉兔形容這段過程是彼此「雙向奔赴的努力著」，只要想到女兒也在為見面而努力，她就會變得勇敢，堅強面對所有挑戰。
最後玉兔也不忘感謝老公。特別在文中標註老公的IG帳號，甜蜜地謝謝對方「在我懷孕這段日子，包辦家事」，不但一肩扛起家中的大小瑣事，更照顧陪伴兒子，「人生的里程碑，湊成一個『好』字。」不少網友也紛紛在底下留言恭喜祝賀。
