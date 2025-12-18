才年底就用春節費率？乘客控小黃「惡意擋錶」多收錢

有乘客控訴，用APP叫車，明明還沒有到加價的時間點，司機卻是用春節計價收費。（圖／東森新聞）





在春節前後如果搭乘計程車，通常會被多收春節加成費，但有乘客控訴，用APP叫車，明明還沒有到加價的時間點，司機卻是用春節計價收費，而似乎怕乘客發現，還會先提前停止跳錶跟少收錢，質疑是慣犯，不過車隊調查後發現並沒有這名司機的資料，到底是不是幽靈駕駛還得追查。

還沒到目的地，但司機卻先提前停止計費。

多元計程車司機vs.乘客：「還沒到我們的位置，（我知道啊，你們也可以先付錢），為什麼要先付錢。」

乘客滿頭問號之餘，再望向跳表機。

多元計程車司機vs.乘客：「怎麼會是春節計費啊，（我會扣那個錢啊），你扣什麼錢，（扣那個春節，因為它這個錶壞掉）。」

乘客控訴，一行三人搭上車才剛過彎，跳錶機已顯示120元，雖然到達目的地，司機提前停止計價，總價590也只收550，但乘客說過往從內湖搭到北投大約都在450上下，就算司機少收錢也還是多賺。

當事乘客李先生：「我認為他是慣犯，因為第一個，他其實他不會讓我們去坐到前座去，然後第二個他其實是用兩罐水瓶，直接遮住那個儀錶板（跳錶機）的螢幕，那讓你也不容易發現。」

雖然叫車APP的客服有提供折價券，司機也退回3百元費用，但乘客認為這無法保障後續不會再發生。

當事乘客李先生：「他們（客服）跟我們回應是說，這是他們靠行的司機，所以說他們也沒有辦法直接去做管轄。」

北市計程車職業工會發言人李威爾（非當事司機）：「有顯示春節，然後我按計費，你看以台北來講的話就變加30塊。」

春節計價通常會在連假前三天啟動，北北基明年預估一樣收30，中南部預估加50，但要加價通常會要手動設定。

北市計程車職業工會發言人李威爾（非當事司機）：「春節運駕的跳錶，基本上它一定要手動，所以你沒有去調整這樣子的手動設定，不會產生春節跳錶的這件事情發生，所以我們可以百分之百的確定，這件事情就是司機個人的問題。」

對此，車隊回應資料上並無這名司機的紀錄，北市公運處則回駕駛12月被退隊後就查無靠行紀錄，法規上是不能承接業務，至於是不是幽靈司機，有無違法還得繼續追查。

