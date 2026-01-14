才從中國回來！台中11歲女童買包子 大叫一聲突離世

台中一名女童猝死，檢方將解剖釐清死因（示意圖／東森新聞）





台中市日前發生憾事。一名11歲女童與家人結束中國旅遊返台後，疑似持續有不適症狀，未料女童日前與家人外出、買完包子上車後不久，突然在車內大叫一聲後陷入昏迷，經送醫裝設葉克膜搶救，仍於12日宣告不治。

買完包子突昏迷

女童10日隨父親開車外出，途中行經北屯區某間加油站，女童獨自下車到附近購買包子，卻在買完坐上車不久「突然大叫一聲」並失去生命跡象。家屬第一時間將女童送往醫院搶救，可惜女童經轉院中國醫藥大學附設醫院兒童醫院，接受葉克膜搶命3天後，仍因肺水腫、腦部缺氧等病症，家屬選擇忍痛拔管。

生前感冒持續1個多月

據悉，女童離世前1個多月，就出現感冒與些微咳嗽症狀，當時雖有就醫但一直未癒，期間仍隨家人前往中國旅遊；返台後數日持續有咳嗽，甚至心臟不適症狀。 對此，醫界初步懷疑死因與心肌炎或其他突發疾病有關，目前已初步排除兒虐可能性。

台中地檢署表示，已於13日完成初步報驗與相驗。 而為進一步釐清女童是在旅途中症狀加劇，還是受心肌炎奪命，檢方已排定於明日進行解剖，調查確切死因。

