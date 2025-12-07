才從女團畢業！「26歲女星宣布再婚」 帶2娃嫁男友

日本女星藤咲凪宣布再婚。（圖／翻攝自藤咲凪 IG）





曾以日本偶像團體「最終未來少女」活動，於今年7月畢業的日本女星藤咲凪，在23歲時曾自曝是離婚的單親媽媽引發話題，今（7日）無預警透過社群宣布再婚消息，希望大家可以給予祝福。

現年26歲的藤咲凪在2023年時，在TBS電視台的節目《サンデージャポン（Sunday Japon）》上，無預警自曝是2個孩子的單親媽媽，婚姻於2022年結束。

不過今日透過IG宣布再婚消息，曬出了婚紗照，並寫下：「這是件私事，但我想宣布我已經再婚了。」感謝所有支持她的人，在婚後她也會開啟新的生活，工作部分會按照自己的步調繼續努力，希望獲得祝福以及支持。

同樣，藤咲凪依舊在《サンデージャポン（Sunday Japon）》分享了細節，透露自己在從「最終未來少女」畢業後，就收到了圈外男友的求婚，更形容自己的另一半像「水豚。」



