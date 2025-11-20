才從賣場轉出...轎車直墜捷運施工8米坑洞 女駕駛奇蹟生還
桃園八德驚傳墜落意外，一名女駕駛20號下午開車準備離開賣場時，疑似恍神失控，整輛休旅車暴衝進一旁捷運綠線工地，更直直摔落8米深的地下室當中。但奇蹟的是車輛僅輕微受損，就連駕駛都意識清楚，能自行脫困。
捷運工地裡一台白色休旅車四輪著地停在深坑底部，幾乎毫髮無傷。穿著黑色套裝的婦人在救難人員協助下，慢慢爬上梯子脫困，不過她仍驚魂未定，因為才經歷一場生死交關。
女駕駛奇蹟生還。圖／台視新聞
事發在20號下午1點多的桃園八德介壽路二段，一名63歲廖姓女駕駛準備開車離開賣場時，疑似恍神操作不慎，整台車竟暴衝進一旁的捷運綠線工地，更直直栽入深達8米、接近3層樓高的地下室當中。令人驚訝的是車輛僅輕微受損，而駕駛本人也意識清楚、沒有明顯外傷，甚至能自行爬出車外脫困。
驚險程度宛如電影玩命關頭的場面，所幸這場墜車驚魂最終有驚無險地結束，無人受傷。工務單位已協助將車輛吊離，並再度檢視工地安全措施，但開車一時恍神，不僅讓自己在鬼門關前走一遭，更險些危及他人。
桃園／林注強、王華琳、楊芯宇 責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
「大峽谷案」延燒！陳其邁：不管背景顏色 查辦到底
京華城旁道路塌陷「深2公尺」！ 初判地下管線破裂釀成 立即開挖回填
豪雨狂襲北市！大湖公園暴漲「水淹沒道路」 馬路慘況畫面曝
其他人也在看
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 1 天前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鴻海 Model A 即將升級登場！主打寬闊大空間 鎖定純電 MPV 市場而來
備受期待的 HHTD25 鴻海科技日將於 11 月 21 日盛大開幕，近日官方也透過社群媒體釋出最新預告，其中便包括在去年活動首度現身的純電 MPV 車款 Model A，預計將以更加接近量產的全新樣貌再度登場，成為 HHTD25 鴻海科技日的焦點車款。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
頂規油電版不到102萬！Ford全新休旅Territory亮相，能成為新一代神車嗎？
「這是福特六和的決心，也是誠意。」昨（18）日，Ford總代理福特六和旗下全新國產中型休旅Ford Territory正式亮相，宣告品牌在油電市場的新篇章。福特六和營銷服務處副總經理黃品森宣布，頂規1.5T Per4mance Hybrid車型以 預接單價101.9萬元（含舊換新與貨物稅補助）推出，更提供超越同級約50萬元的配備價值，強勢進攻台灣中型SUV市......風傳媒 ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 7 小時前
TOYOTA六車系召回！12.3吋儀表恐黑屏 台灣啟動大規模返廠改正作業
（記者許皓庭／綜合報導）TOYOTA針對台灣市場啟動新一波召回改正作業。和泰汽車表示，旗下多款使用 12.3 […]引新聞 ・ 1 天前
天冷「熱車再開」傷引擎 汽車大廠揭正確做法
近日入秋最強冷空氣報到，全台明顯轉冷，不少民眾好奇，天冷開車前需不需要熱車？對此，汽車大廠表示，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果；若長時間原地怠速熱車容易傷害引擎，還會產生廢氣對環境造成威脅。中時新聞網 ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 1 天前
韓系越野新星 Hyundai Crater挑戰Bronco、Land Cruiser
Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，這款概念SUV將於11月20日在洛杉磯車展正式亮相。不同於現行Hyundai休旅車多走城市或家庭舒適取向，Crater以硬派越野為核心DNA，被視為品牌首次正式挑戰Ford Bronco、Jeep Wrangler、Toyota Land Cruiser等越野名將的作品。Crater也被推測為未來XRT性能越野車型的設計基礎，象徵Hyundai將進入更具野性與探險精神的產品領域。Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，象徵品牌將進入更具野性與探險精神的產品領域。從官方預告圖可以看到，Crater擁有短前後懸、大角度離去角與厚重大輪拱，展現出真越野車的架勢。Pixel風格的LED頭燈延續Ioniq系列家族語彙，但搭配方正、結實且接近軍事風格的車身線條，視覺衝擊感比過去XRT車型更強烈。封閉式水箱罩與平整外板也暗示了電動化可能性，但目前Hyundai仍未證實其動力規格。若未來投入量產，市場預期可能提供燃油與油電選項，以對應Jeep與Ford在燃油引擎越野市場的強勢定位。 現代過去推出過Santa FeCarture 車勢文化 ・ 1 天前
雪鐵龍1980年代經典廂型車Type H 回歸市場，變身時尚電動車
看到它那波紋般的車身鈑件，你也許會聯想到Rimowa品牌最經典的金屬外殼皮箱，雪鐵龍（Cotroen）旗下的經典廂型車Type H，最早於1947年推出，1984年停產， H型轎車雪鐵龍是二戰後開發的簡單、低成本的前輪驅動廂型車，採用與雪鐵龍2CV相同的設計概念，但採用無框架、一體式車身結構。英國的雪鐵龍老車改裝廠The 2CV Shop與義大利車體廠商Caselani的合作，讓這台車經典廂型車重返市壇，變身成為電動化復古廂型車。汽車日報 ・ 1 天前
皮卡越野之爭，Toyota Hilux vs. Volkswagen Amarok
Toyota Hilux和Volkswagen Amarok都是越野皮卡車中佼佼者，但媒體就是好奇到底誰會更勝一籌，因此只好將兩車開到越野場實際比拚了。Toyota Hilux搭載一具2.8升柴油引擎，具有204hp/51kgm最大動力，和29°進入角/26°離去角/25°穿越角/700mm涉水深度和217mm最低離地高度。而Volkswagen Amarok則是搭載搭載3.0升V6柴油引擎，有著更為出色的241hp/61kgm動力輸出，但在越野場地最重要的還是地形能力，這部分Amarok有30˚進入角/26˚離去角/21˚穿越角/800mm涉水深度和237mm最低離地高度。 Hilux和Amarok於越野方面都是數一數二的佼佼者，數據部分兩車也僅是小幅差距，對此外媒便將兩車開去越野場實際下場比拚，如此才能知道誰才是皮卡越野王者。越野項目規劃地形穿梭、坑洞、陡坡緩降、斜坡等關卡項目，究竟Hilux和Amarok何者能在越野項目取得好成績呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 7 小時前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 6 小時前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
勞動部發錢了！ 政府補助「3假別薪資」 請領資格一次看
年底將至，勞動部特別提醒全國企業主，凡已先行墊付員工的「3假別薪資」，符合資格則可向政府申請補助，建構更友善的職場環境。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
展示車暗藏瑕疵？ 車商：交車時消費者應多檢查細節
新車、展示車，民眾該如何區分？從售價就能發現不同！車行業者說，全新車輛價格議價空間最低，但展示車理應價格就得低於全新車，如果是試乘車還領過牌，那麼法律上就被視為中古車，議價空間有5到10萬的落差。只是...華視 ・ 1 天前
2025聖誕節活動一覽｜新北耶誕城、台北信義、中山區聖誕樹閃耀登場 時間地點、住宿優惠一次看～東京聖誕市集、香港迪士尼...國外聖誕節有看頭
一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
一個澳洲家庭眼中的歐洲聖誕市集：七國角逐，一地勝出
一個澳洲家庭經歷多年夏季聖誕節後，在一座意想不到的歐洲首都找到節日的喜悅。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前