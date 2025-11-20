才從賣場轉出...轎車直墜捷運施工8米坑洞 女駕駛奇蹟生還

桃園八德驚傳墜落意外，一名女駕駛20號下午開車準備離開賣場時，疑似恍神失控，整輛休旅車暴衝進一旁捷運綠線工地，更直直摔落8米深的地下室當中。但奇蹟的是車輛僅輕微受損，就連駕駛都意識清楚，能自行脫困。

捷運工地裡一台白色休旅車四輪著地停在深坑底部，幾乎毫髮無傷。穿著黑色套裝的婦人在救難人員協助下，慢慢爬上梯子脫困，不過她仍驚魂未定，因為才經歷一場生死交關。

女駕駛奇蹟生還。圖／台視新聞

事發在20號下午1點多的桃園八德介壽路二段，一名63歲廖姓女駕駛準備開車離開賣場時，疑似恍神操作不慎，整台車竟暴衝進一旁的捷運綠線工地，更直直栽入深達8米、接近3層樓高的地下室當中。令人驚訝的是車輛僅輕微受損，而駕駛本人也意識清楚、沒有明顯外傷，甚至能自行爬出車外脫困。

驚險程度宛如電影玩命關頭的場面，所幸這場墜車驚魂最終有驚無險地結束，無人受傷。工務單位已協助將車輛吊離，並再度檢視工地安全措施，但開車一時恍神，不僅讓自己在鬼門關前走一遭，更險些危及他人。

桃園／林注強、王華琳、楊芯宇 責任編輯／施佳宜

