才感性喊：台灣是我生長地方！楊丞琳突淚崩：覺得不會唱歌…
娛樂中心／周希雯報導
女星楊丞琳近年把事業重心放在中國，除了演唱會一場場開、節目邀約不斷，更一度獲邀任為「兩岸青年峰會」形象大使，活躍身影吸引不少中國粉絲追隨。不過她9月突透露完成1場「不算小的手術」，隨即就返台修養，直到近期才帶著新作品宣布回歸，還在出道25週年感性說「台灣是我出生長大的地方，很想念台灣歌迷」。然而在積極宣傳之際，曾自認音域與天后張惠妹接近的楊丞琳，突淚崩坦承「覺得自己好像突然間不會唱歌…」令粉絲心疼不已。
楊丞琳近期在YT頻道上傳影片，曝光歌曲誕生的幕後花絮。一開場她就坦承，因休息了一段時間、睡眠品質都很不錯，不過前一晚想到要錄新專輯第一首歌，「不知道為什麼有點…怪怪的」，後來正式錄音時被製作人聽出「皺著眉頭來唱歌、副歌沉重」，只好暫時中斷錄製。楊丞琳在聊天期間忍不住情緒湧現，邊拿衛生紙拭淚邊說，「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌，是很害怕的，其實我覺得自己好像突然間不會唱歌，就是沒辦法相信自己。」
楊丞琳在錄製新歌時一度落淚。（圖／翻攝「楊丞琳官方專屬頻道」YouTube）
事後楊丞琳冷靜並仔細思考，猜測這就是前一晚無法迅速入睡的關鍵 ，「可是我沒有去探究原因，可能它在很深處我自己不知道，直到我剛戴上耳機的瞬間，我才發現，我好怕我的聲音。」甚至某天還夢到左邊耳朵聾了，令她相當恐懼。不過後來在製作人一步步帶領下，楊丞琳完成充滿感情的錄製，唱完後又忍不住再度落淚。影片一出，粉絲們也心疼表示，「看到丞琳流淚也跟著眼眶泛淚，我覺得妳真的很棒，前陣子的流言蜚語讓妳承受得很辛苦」、「很虐心，丞琳要相信自己 有我們在」、「謝謝妳願意把這段低潮分享給我們並唱進歌里」。
楊丞琳唱完後忍不住再度落淚。（圖／翻攝「楊丞琳官方專屬頻道」YouTube）
事實上，楊丞琳本月迎來出道25週年，感性稱自己一路走來並非總是順利，但成果遠超預期、始終心懷感恩，因此她想感謝一路相伴的歌迷，笑稱自己「已經有點年紀」仍會繼續努力，用好作品成為大家日常生活中的療癒力量。對此，楊丞琳宣布推出全新巡迴演唱會，將陸續到中國多個城市開唱，對於是否回台灣開場會，楊丞琳也表態：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣。台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷。上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久」。
楊丞琳曾表態想回台開唱。（圖／翻攝「rainie77」IG）
原文出處：才感性喊「想回台開唱」：台灣是我生長地方！楊丞琳突淚崩認：覺得不會唱歌
更多民視新聞報導
台鐵「超猛新公告」遭批看不懂！小編1句全場讚爆：贏了
52萬IG才消失！家寧突上新片「被打槍秒變臉」網酸爆
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
其他人也在看
坦言害怕自己聲音！楊丞琳中斷錄音淚崩
[NOWnews今日新聞]女星楊丞琳在今年迎來出道25年，她也發行新專輯《有且》，並宣布全新巡迴演唱會《房間裡的大象》，將與各地歌迷見面。不過她在21日於官方YouTube分享錄音的過程，竟透露前一天...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
楊丞琳才剛喊「台灣是我生長地方」！錄音室淚崩痛哭：好像忘了怎麼唱歌
楊丞琳近年將工作版圖全面轉往中國，演唱會與節目邀約不斷，甚至曾受邀擔任「兩岸青年峰會」形象大使，人氣持續延燒。然而，在全力宣傳新作品之際，她卻意外在錄音室迎來巨大撞擊。在YouTube新影片中，她曝光專輯錄製幕後，一開場就坦白這段時間休息得不錯，但前一晚卻怎麼都睡不著，休息時，楊丞琳情緒突然潰堤。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
范冰冰奪影后首發文！「收600多則祝福訊息」她做1事：有點幸福，有點懵
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。今（23）日凌晨范冰冰也在得獎後首度發文，表示「此刻，有點幸福，有點懵」，並透露自己爆啃了3隻大閘蟹。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕
位於泰緬邊境、長年籠罩在犯罪陰影下的「KK園區」，近日遭到緬甸軍政府史無前例的大規模清剿行動。軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週親自下令，要求對妙瓦底（Myawaddy）地區這座知名的詐騙園區進行全面拆除，並表示此舉是履行國家責任、回應廣大民意。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
勸台灣別介入中日摩擦 媒體人揭最慘後果：恐回到孤立狀態
日本首相高市早苗「台灣有事」言論激怒中國，在後者透過軍演、限制進口水產等方式不斷施壓的同時，台灣也出現一群大力聲援日本的族群；媒體人文翔透過臉書發文提醒，在區域緊張日益嚴重的情況下，所有人、尤其是政治人物，更應該堅守底線，避免一頭腦熱而誤事的情況發生。文翔透過臉書發文表示，雖然這次中日摩擦的起因是談及台海衍伸的話題，但台灣充其量只是「主題」，事件的主角仍是日......風傳媒 ・ 1 天前
美國爆H5N5禽流感全球首例人類死亡 疾管署：列第一級旅遊警示
即時中心／徐子為報導美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否已變異，提高人類感染風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人「風險仍低」，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，目前研判此次病例研判為偶發事件，警示等級暫維持不變，後續將持續密切監測。民視 ・ 1 天前
同事看上室友！他出招教「下藥」遭重判
同事看上室友！他出招教「下藥」遭重判EBC東森新聞 ・ 11 小時前
日學者重批「台灣有事」強硬論調！警告：日本打不得、斷不得 唯一生存之道曝光
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導日本政壇近期因首相高市早苗拋出「台灣有事，就是日本有事」的言論，引發外界高度關注。然而，日本知名生物學者、早稻...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了
南投一名毛姓男子行經郵局撿到提款卡，見卡套內紙條寫有密碼起貪念，當場測試領出4萬元，又到超商、消費合作社等提款，6小時爽...聯合新聞網 ・ 11 小時前
楊丞琳出道25週年！曾崩潰「覺得自己不會唱歌」緊急中斷錄音 坦言：我很害怕
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導歌手楊丞琳近幾年來將發展重心移至中國，今年適逢她出道25週年，她也宣布將展開全新巡迴演唱會「房間裡的大象」。而最近她...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
外交部：日本對「台灣有事」仍採戰略模糊
針對中國與日本近期持續升高的對立態勢，外交部在送交給立法院委員會的報告中指出，日本首相高市早苗日前在國會的答詢內容，仍遵循日本政府既定立場，日本政府對於「台灣有事」議題也繼續採取戰略模糊策略，所以，外交部認為，目前仍不能將高市的答詢內容直接解讀為日本會協防台灣；另在因應方面，外交部重申「三鏈戰略」，政府會積極善用友我力量，並以更具戰略性的觀點強化我國與美、日等理念相近夥伴的鏈結。立法院外交與國防委員會24日預定邀請國安局、外交部等單位專題報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」。 外交部在送交立法院的報告中指出，日本首相高市早苗在國會有關「存立危機事態」(存亡危機事態)的答詢內容，「基本上仍遵循日本政府既定立場」，但不同處在於高市是以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較為明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻。 高市的發言引發部分輿論質疑其內容可能逾越歷代政府見解，並引起中國強烈反彈，但外交部認為，日本政府目前對「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，對於這是否構成「存立危機事態」並未明確回應，且實務上，「台灣有事」牽涉範圍與階段相當廣泛，中央廣播電台 ・ 1 天前
麻將館緊鄰國小挨批 竹市：管理條例送審並加強稽查
（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市有多間麻將館開設在校園附近，市府遭質疑在管理與執法上完全失能。竹市府表示，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議，也持續加強稽查臨檢。中央社 ・ 22 小時前
回憶殺！夢回《我結》SJ希澈「隔11年合體郭雪芙」同框畫面曝光
南韓大勢男團Super Junior日前於大巨蛋開唱，舉行成軍20週年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，3日共吸引9萬粉絲朝聖。希澈23日在 IG 更新動態，引爆台韓粉絲「回憶殺」！曬出與郭雪芙見面合照，瞬間夢回《我們結婚了》。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級
美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否出現變異風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人風險仍低，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，此次病例研判為偶發事件，警自由時報 ・ 1 天前
TWICE連唱2天！粉絲排整晚等釋票 商圈「藍燈」加入應援
韓國女團TWICE週末兩天在高雄開唱，沒有買到票的粉絲提前一天到現場排隊等主辦單位釋票，排隊搶買周邊商品也出現人龍，前一晚在中央公園還舉辦前夜祭的跳舞活動為演唱會預熱，很多公司外觀也紛紛亮起藍燈應援。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兩岸和平非國民黨一廂情願 鄭麗文的務實與無奈／楊雨亭
楊雨亭 鄭麗文日前接受媒體訪問時說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這台灣好報 ・ 23 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過
中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前