才感性喊：台灣是我生長地方！楊丞琳突淚崩：覺得不會唱歌…

女星楊丞琳近年把事業重心放在中國，除了演唱會一場場開、節目邀約不斷，更一度獲邀任為「兩岸青年峰會」形象大使，活躍身影吸引不少中國粉絲追隨。不過她9月突透露完成1場「不算小的手術」，隨即就返台修養，直到近期才帶著新作品宣布回歸，還在出道25週年感性說「台灣是我出生長大的地方，很想念台灣歌迷」。然而在積極宣傳之際，曾自認音域與天后張惠妹接近的楊丞琳，突淚崩坦承「覺得自己好像突然間不會唱歌…」令粉絲心疼不已。

楊丞琳近期在YT頻道上傳影片，曝光歌曲誕生的幕後花絮。一開場她就坦承，因休息了一段時間、睡眠品質都很不錯，不過前一晚想到要錄新專輯第一首歌，「不知道為什麼有點…怪怪的」，後來正式錄音時被製作人聽出「皺著眉頭來唱歌、副歌沉重」，只好暫時中斷錄製。楊丞琳在聊天期間忍不住情緒湧現，邊拿衛生紙拭淚邊說，「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌，是很害怕的，其實我覺得自己好像突然間不會唱歌，就是沒辦法相信自己。」

楊丞琳在錄製新歌時一度落淚。（圖／翻攝「楊丞琳官方專屬頻道」YouTube）

事後楊丞琳冷靜並仔細思考，猜測這就是前一晚無法迅速入睡的關鍵 ，「可是我沒有去探究原因，可能它在很深處我自己不知道，直到我剛戴上耳機的瞬間，我才發現，我好怕我的聲音。」甚至某天還夢到左邊耳朵聾了，令她相當恐懼。不過後來在製作人一步步帶領下，楊丞琳完成充滿感情的錄製，唱完後又忍不住再度落淚。影片一出，粉絲們也心疼表示，「看到丞琳流淚也跟著眼眶泛淚，我覺得妳真的很棒，前陣子的流言蜚語讓妳承受得很辛苦」、「很虐心，丞琳要相信自己 有我們在」、「謝謝妳願意把這段低潮分享給我們並唱進歌里」。

楊丞琳唱完後忍不住再度落淚。（圖／翻攝「楊丞琳官方專屬頻道」YouTube）

事實上，楊丞琳本月迎來出道25週年，感性稱自己一路走來並非總是順利，但成果遠超預期、始終心懷感恩，因此她想感謝一路相伴的歌迷，笑稱自己「已經有點年紀」仍會繼續努力，用好作品成為大家日常生活中的療癒力量。對此，楊丞琳宣布推出全新巡迴演唱會，將陸續到中國多個城市開唱，對於是否回台灣開場會，楊丞琳也表態：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣。台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷。上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久」。

楊丞琳曾表態想回台開唱。（圖／翻攝「rainie77」IG）





