才慶祝停砍公教年金「秒摔車」倒地不起！李來希最新畫面曝光

立法院12日三讀通過「停砍公教年金」相關修法，公務人員退休所得替代率回溯至2023年水準，不再逐年遞減。長期反對年改的「軍公教反年改大將」、全國公務人員協會前理事長李來希隨即在臉書發文，公開向立法院國民黨團表達感謝。不料，13日下午就驚傳意外，自摔車禍倒地不起，緊急送醫治療。今(15日)稍早李來希也在社群上分享近況。









才慶祝停砍公教年金「秒摔車」倒地不起！李來希「手包繃帶」最新近況曝光

李來希13日在臉書表示，X光檢查發現右肩骨折並脫臼，所幸經醫師在全身麻醉下復位成功。（圖／翻攝自＠李來希臉書）

李來希13日在臉書說明事故經過，表示當天因吉安鄉停電，與妻子騎乘腳踏車外出覓食，途中發現路口紅綠燈失靈，緊急煞車時不慎自摔，當場倒地不起，隨後由救護車送往慈濟醫院急診。經核磁共振檢查確認頭部無大礙，但X光檢查發現右肩骨折並脫臼，所幸經醫師在全身麻醉下復位成功，無須住院即可返家休養，醫囑叮嚀四週內避免開車及提重物。





李來希同步曬出多張照片，其中一張為他親自採集雨來菇的畫面，手上仍綁著固定繃帶以穩定骨折部位，整體精神狀況看來良好。（圖／翻攝自＠李來希臉書）





李來希也提到，跌倒當下曾感到一陣暈眩，疑似有撞擊頭部，所幸現場有一對年輕夫妻熱心協助，暫時代為保管腳踏車，事後友人也趕來探視與幫忙處理善後，讓他十分感激。他感嘆，原本剛完成退休金停止遞減的重要修法，正打算找人慶祝，卻突遇意外，只能無奈面對傷後休養的漫長日子。

李來希今（15日）再度透過臉書分享近況，表示近日趁著休養期間在住家附近採集「雨來菇」，也稱為「情人的眼淚」，並將親手採集、清洗後的雨來菇贈送前來探望的好友，作為心意回禮。他透露，當天早上在前往醫院回診前仍抽空繼續採菇，並分享雨來菇炒蛋的美味心得，直呼是「舌尖上的極品」，也邀請有機會的民眾不妨嘗試。此外，李來希也同步曬出多張照片，其中一張為他親自採集雨來菇的畫面，手上仍綁著固定繃帶以穩定骨折部位，整體精神狀況看來良好，傷勢似乎無大礙，也讓不少關心的網友放下心來。









