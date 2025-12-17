才成軍就要當兵！728 SEVENTOEIGHT成員宣布明年入伍 隊長抽中海陸籤王

「728 SEVENTOEIGHT」化身聖誕小精靈寵開趴辦同樂會打造「耶誕禮物派對」團員左起EXXI义翔、學駿、D'OM、麒文、美祥M、JAGGER柏佑。天空娛樂提供

新生代男團「728 SEVENTOEIGHT」啟動北中南三地巡迴粉絲同樂會，14日首站高雄場上化身「聖誕小精靈」，不僅祭出翻唱經典耶誕歌曲〈Last Christmas〉，更結合吉祥物「狗狗」主題推出公益暖心企劃，將門票部分收入捐獻給流浪動物之家，並親赴狗園探望浪浪。然而節目尾聲時，6人卻無預警拋出震撼彈，隊長麒文與成員美祥M宣布將於2026上半年入伍當兵，隊長麒文「神之手」抽籤預備當「海陸男」，美祥M則是陸軍，他們向粉絲喊話「不用擔心，我們很快就回來！」

年終總驗收！首度分隊尬舞 麒文負傷上陣團員展現兄弟情

這場聖誕粉絲同樂會耗時兩個月籌備，由六位成員親自參與節目發想，將現場當成年度總成果發表。他們精選出道至今的曲目大秀唱跳功力，並首次以「小分隊」的形式在舞台上分庭抗禮。其中，年紀稍長的麒文、美祥M、EXXI義翔組成「撒嬌 Boys」（哥哥組），表演《獵魔女團》中Saja Boys的歌曲〈Your Idol〉。

而JAGGER柏佑、學駿與D’OM則組成「平均18歲」，重新演繹 Chris Brown 的嘻哈舞曲〈Party〉，成員學駿為此更首次挑戰唱RAP，坦言備感壓力。

值得一提的是，隊長麒文在籌備期間不慎摔倒導致下背肌挫傷，讓原訂的台中場不得不順延至明年 1月18日。即便身體尚在恢復期，麒文仍堅持上陣。團員們則展現患難與共的兄弟情誼，紛紛化身「最佳後援」，不僅主動分擔排練與生活上的重擔，美祥M更在意麒文是否能安心休養，學駿則暖心強調「舞台可以等，但成員的健康不能賭。」

左起EXXI义翔、美祥M、麒文組小分隊與弟弟組比拚，美祥M與麒文明年上半年即將入伍當兵。天空娛樂提供

抽中「海軍陸戰隊」嚇歪！ 麒文、美祥承諾會帶著全新面貌回歸

在高雄場尾聲，突如其來的入伍消息讓全場粉絲（EECH）既驚訝又充滿不捨。隊長麒文透露當兵是必須履行的義務，也將是一段人生過程。他更分享自己抽籤時成了「神之手」，竟意外抽中籤王「海軍陸戰隊」！他坦言當下嚇了一跳，但隨後轉念期待這會是一段難忘的人生經歷。

抽到陸軍的美祥M則表示，儘管將暫別舞台，但會照顧好自己，回來一定帶著全新的面貌再見大家。兩人將入伍服役四個月，他們特別向粉絲喊話：「不用擔心，我們很快就回來！」更約定入伍前會讓團員操刀剃光頭當作送行禮物。



