才打卡「早安莫斯科」！正妹網紅手術猝逝 醫師竟無執照

俄籍網紅尤莉亞．布爾采娃因整形手術引發過敏性休克，送醫不治，享年38歲。（圖／翻攝自IG，＠burtseva_italia）

義大利一名38歲的俄羅斯籍網紅尤莉亞．布爾采娃（Yulia Burtseva）本月4日遠赴俄羅斯莫斯科接受整形手術，不料手術後突發過敏性休克，送醫搶救仍宣告不治，震驚國際網友。尤莉亞此次手術為進行豐臀療程，手術地點位於「Elmas Clinic」醫美診所的分院，執刀者竟是無照人員，相關單位已對此展開刑事調查。

尤莉亞在莫斯科Elmas Clinic分院接受豐臀手術，術後病情惡化不治，涉事人員無醫師執照。（圖／翻攝自IG，＠burtseva_italia）

根據俄媒《MSK1》報導，尤莉亞於1月4日在莫斯科一家私人診所進行整形手術，術後狀況突然惡化，隨即被緊急送往醫院搶救，但最終仍宣告不治。報導稱，該名涉事人員不具備正式醫師資格，不僅術前未替尤莉亞進行過敏測試，所使用材料亦為自行購買。

廣告 廣告

事故發生後，該名人員目前已被軟禁在家。莫斯科調查委員會已啟動調查程序，並以「醫療疏失致死」為方向偵辦，若罪名成立，最高恐面臨3年有期徒刑。尤莉亞於手術當日早上，仍曾於莫斯科知名的「普希金咖啡館」（Cafe Pushkin）打卡發文，並在影片中寫下「早安，莫斯科」，未料數小時後便發生意外。

尤莉亞在社群平台Instagram擁有超過7萬3000名粉絲，經常分享與義大利籍丈夫朱塞佩（Giuseppe）及女兒的生活點滴，內容多為旅遊、親子與家庭日常，風格溫馨自然，深受粉絲喜愛。據了解，尤莉亞出生於俄羅斯薩馬拉市，於2021年與丈夫結婚後遷居義大利那不勒斯生活。她最後一次更新Instagram為去年12月5日，上傳與女兒的互動畫面，如今再見已是永別。

事件曝光後，許多粉絲紛紛湧入她的社群頁面留言哀悼，不少人留言「願妳安息」、「天堂再見美麗的靈魂」，對這起突如其來的悲劇表示不捨。此案也再度引發外界對跨國醫美市場監管與手術風險的高度關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

發票中200萬飛了！她載具「少做1事」過領獎期限 苦主哭喊：沒救了嗎？

81歲阿嬤成「YT遊戲實況主」爆紅 背後原因感動網友

婚前照顧失智公公「把屎把尿」！ 洪詩還原真相：丈夫、大伯都很孝順