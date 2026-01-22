才批「器官活摘」遭警告：你危險了！梁小龍隔天突猝逝…疑遭滅口

娛樂中心／綜合報導

以周星馳電影《功夫》飾演「火雲邪神」一角、紅遍亞洲的香港武打演員梁小龍，本月14日因心臟衰竭離世，享壽77歲，家屬將低調處理後事。然而正當影迷悲痛不捨之際，有網友發現，梁小龍離世前1天才拍片痛斥拐賣兒童、器官移植，一度被留言警告「你危險了」，結果隔天就傳出死訊，一夕間被質疑是遭滅口；YouTuber「大宇拍案驚奇」整理出多個疑點，感嘆「梁小龍泉下有知，也會心寒或噁心」。

梁小龍離世前1天砲轟：人販子不得好死

大宇指出，中國去年爆出「小洛熙事件」，這名早產女嬰接受「微創心臟手術」後離世，事後爆出原本不需動刀，而且小洛熙疑似被用作「零件轉移」，引發社會撻伐。不過在演藝圈一片寂靜之際，唯有梁小龍發聲譴責、而且一連發了20部片段呼籲大家關注，之後也陸續為其他失蹤兒童發聲。就在猝逝前1天，梁小龍更拍片砲轟「人販子不得好死」、「我建議對人販子一律重判，尤其致殘兒童的，更要判他們死刑，太殘忍了！」沒想到留言區出現「你危險了」等警告言論，隔天就傳出死訊。

才批器官活摘、拐賣兒童…梁小龍隔天突猝逝！疑遭滅口內幕曝：泉下有知會心寒

梁小龍離世前仍為失蹤兒童發聲。（圖／翻攝「梁小龍」抖音）

梁小龍離世抖音繼續更新？中國網揭疑點：炒作

大宇還抖出另一個內幕，梁小龍對生死看很開，希望自己有天不在了，大家只是認為「他到很遠的地方拍電影了」。不過經紀人事後抱怨，身邊出現了忘恩負義之輩，稱梁小龍臨終前交代身邊的人，「繼續更新自己的抖音帳號，不讓粉絲馬上知道噩耗」，但最終仍躲不過內部人員爆料。不過有中國網友質疑事情不單純，認為「梁小龍的帳號之所以更新且沒有官宣（死訊），是背後的公司還想利用他的知名度進行炒作，大不了噩耗曝光後，再補充訃告，實在不行換個馬甲可以繼續」。

有網友發現，梁小龍曾被留言警告。（圖／翻攝「大宇拍案驚奇」YouTuber）

梁小龍經紀人駁陰謀論！他轟：濃重的中共官腔

然而梁小龍14日離世、18日才被公開死訊，期間帳號還在繼續更新，大宇不禁感嘆，「只能說背後的公司太無恥、讓人感到匪夷所思，人都已經去世還這麼消費，屬實讓人不理解。不管梁小龍離世前，有沒有專門要求繼續更新抖音帳號，作為他的親人和徒弟，理性在人死後停更，以示對死者的尊重，現在這樣做很違和！」對於經紀人以「中國是法治社會」，來反擊「梁小龍被滅口」的陰謀論，大宇直言感到反感，「你闢謠可以，能不能別有那麼濃重的中共官腔？中國是不是法治社會，你自己不知道嗎？這句話讓我不舒服，而且梁小龍泉下有知，也會心寒或噁心」。





