才抨擊完輝達！《大賣空》貝瑞轉轟特斯拉：「這事」太荒謬





以《大賣空》（The Big Short）聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）日前批評人工智慧（AI）熱潮估值過高，影射AI將泡沫化後，近日將目標轉向美國電動車製造商特斯拉（Tesla，股票代號：TSLA.O），在個人部落格發文指出，這家由馬斯克（Elon Musk）領導的公司「估值荒謬」。

根據《路透社》報導，貝瑞在其付費電子報《卡珊德拉解放》（Cassandra Unchained）中表示，特斯拉每年大約以3.6%的速度稀釋股東權益，且公司沒有回購計畫，而馬斯克屢破紀錄的薪酬方案，將持續加劇股權稀釋問題。

貝瑞指出：「特斯拉的市值今天看起來荒謬地被高估，這種情況已經持續相當長一段時間。」他補充，若馬斯克能帶領公司達成一系列目標，未來10年他的薪酬方案可能帶來高達1兆美元的股票收益，而馬斯克本人已是全球首富。

報導指出，根據最新數據，特斯拉股價的本益比（市價對預期每股盈餘，Forward P/E）約為209倍，遠高於過去5年的平均值94倍；相比之下，美國標準普爾500指數（S&P 500）僅約22倍，顯示特斯拉股價相對估值極高。

對於特斯拉的評論，特斯拉方面尚未立即回應《路透社》。

這並非貝瑞首次對特斯拉持看跌態度。他所創立的Scion資產管理公司（Scion Asset Management）曾於2021年5月透過選擇權大舉做空特斯拉，不過他後來於2021年10月告訴美國財經媒體《CNBC》，自己已不再押注特斯拉，當時的持倉只是交易操作。

貝瑞因在房市崩盤期間對次貸（Subprime Mortgage）證券的大賣空操作而聞名，並被記錄在路易斯（Michael Lewis）所著《大賣空》及同名電影中。

近期，貝瑞也加大對科技巨頭的批評，包括輝達（Nvidia，股票代號：NVDA.O）與帕蘭提爾科技（Palantir Technologies），質疑雲端基礎建設熱潮，並指控大型科技公司透過會計手法，誇大硬體投資帶來的利潤。

報導還指出，貝瑞關閉Scion資產管理公司並返還資金給投資者後，他於去年11月啟動《卡珊德拉解放》付費電子報，並表示這份電子報將「全力專注」於他未來的投資觀察與評論。

