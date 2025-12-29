才抱回走鐘獎！薔薔驚見獎盃「斷三截」兇手身份曝光

薔薔剛拿到走鐘獎盃就發現碎成3段。（圖／翻攝自薔薔IG）





女星薔薔（林嘉凌）近年積極經營個人YouTube頻道與Podcast節目《薔栗膠》，並擔任東森節目《小姐不熙娣》代班主持人，事業表現亮眼，日前她在第七屆走鐘獎一舉抱回2項大獎，入圍多年終於成功得獎，未料今（28）日卻突然在社群平台透露，才剛領到的走鐘獎獎盃竟意外摔碎，並公開「兇手」身分，引發熱議。

薔薔今年成功在走鐘獎拿下「可以色色獎」、「最佳攝影獎」2項大獎，近日她收到薔爸（林茂樹）的消息表示獎盃已寄到家中，沒想到等她到家時，就發現只有一個獎盃在地上，另一座獎盃竟斷成3截，讓她相當錯愕，急忙趕去詢問薔爸，爸爸才解釋是因為材質不佳斷掉，更跟警衛及組成「搶救獎盃大隊」。

薔爸急忙修補獎盃。（圖／翻攝自薔薔臉書）

薔爸急忙修補獎盃。（圖／翻攝自薔薔臉書）

事件釐清後，薔薔才知道是警衛拿起來後不小心將頭用斷，後來薔爸拿起後又被誤摔在地上，才會因此斷成三截，最後兩人也急忙把獎盃黏好，不過卻慘遭薔薔吐槽：「這看起來隨時會掉」，整場案件才正式落幕。



