才抽中Lulu捧花！曾莞婷無預警公開「親密鎖喉照」男方身分曝光

記者徐珮華／綜合報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）25日在文華東方酒店舉辦世紀婚宴， 現場席開70桌，賓客陣容宛如三金典禮般豪華，金鐘女配曾莞婷也盛裝出席，還幸運抽中捧花，成為當晚焦點之一。沒想到相隔不到1週，曾莞婷今（29）日無預警公開與一名男子親密合照，對方還從背後環抱「鎖喉」，仔細一看發現竟是柯震東，瞬間引爆熱議。

曾莞婷日前抽中Lulu婚禮捧花。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷日前在社群平台分享與捧花合照，笑說「每個人都在跟我說恭喜，好像我結婚一樣，也是一種幸運啦」。今日她再度更新近況，曬出日前在韓國巧遇柯震東的畫面，只見對方重現招牌「鎖喉」姿勢，她則捧臉嬌羞微笑，互動相當親密。貼文一出，網友紛紛暴動留言「還以為是官宣要結婚了」、「為什麼看起來很速配」、「如果是真的就好了，會超級驚喜」。

曾莞婷為了電影宣傳，公開與柯震東親密合照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

事實上，曾莞婷近期參演九把刀執導的電影《功夫》，在片中飾演王淨媽媽，並與朱軒洋產生曖昧情愫，電影更集結戴立忍、柯震東、劉冠廷等堅強卡司。她不諱言自己為了宣傳電影「學壞了」，這張親密合照正是「用照片騙新聞、騙流量，再騙票房」，最後不忘喊話：「如果你被騙到了，記得去看《功夫》。」

