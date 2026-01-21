才抽國運下下籤遭轟！ 詹惟中曝2026年4關卡「勿信電腦算命」

詹惟中指出2026年要小心重大車禍、火災、暴動以及司法衝突。（圖／盧禕祺攝）

2026年是丙午年，新的一年到來，意謂著會有新的磁場變化，相信許多人非常想了解運勢會如何，命理師詹惟中稍早PO出西班牙發生重大車禍的報導，並對照書籍特別標註的段落，內容不謀而合，讓他急忙提醒所有人，今年要特別留意的4大關卡。

詹惟中表示每年都有不同的災難跟危機會降臨，老祖宗也會在玄學中提醒，依照自己的經驗分析，2026年要謹慎、小心面對的關卡，包括重大車禍、火災、暴動以及司法衝突，自己會苦口婆心、不厭其煩的提醒，就是希望粉絲能夠平安。

詹惟中於PO文末再次強調：「更要注意自己的流年運勢，不要再相信電腦算命了！去年是潰堤，前年是空難，完全都在我跟老祖先的預言當中」，藉此證實自己所言不假，眼見詹惟中不厭其煩再三叮嚀，網友紛紛留言致謝：「感謝老師的提醒」。

詹惟中元旦曬出一支影片，分享到廟裡求籤問2026年台灣運勢，未料竟求得「己丙，下下籤」，籤詩內容寫著：「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢；今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」，他解釋所謂的「路蹊蹺」，就是新的一年政府和社會無法一帆風順，另外像是「南鳥孤飛依北巢」，可能暗示局勢稍有動盪，轉機點預計落在夏、秋兩季交接，沒想到引來不少網友砲轟胡說八道，對此，他雙手合十回應酸民：「你可以去別的地方走走」，展現過人的高EQ。

