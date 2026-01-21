才抽國運下下籤！詹惟中再揭「2026年4關卡」示警：勿信電腦算命

娛樂中心／綜合報導

命理大師詹惟中日前前往廟宇求取2026年國運籤，抽到第53籤「己丙」下下籤，提醒國內恐面臨人心與局勢的重大變動，呼籲民眾務必提高警覺、謹慎以對。未料影片曝光後，卻遭網友砲轟「唯恐天下不亂」。事隔多日，詹惟中今（21）日分享西班牙發生重大車禍的報導，提醒大家2026年必定要注意4大關卡。

詹惟中提醒2026年要小心重大車禍、火災、暴動以及司法衝突。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中表示，每年都有不同的危機跟災難降臨，老祖宗也會在玄學中提醒，而他也以自己的經驗提醒，2026年務必要謹慎面對重大車禍、火災、暴動，包括司法的衝突。詹惟中補充，網友除了要注意自己的流年運勢，也呼籲大家不要相信電腦算命，最後，詹惟中藉此前預言證明自己所言不假，「去年是潰堤，前年是空難，完全都在我跟老祖先的預言當中。」

詹惟中呼籲勿信電腦算命。（圖／記者蔡維歆攝影）

詹惟中隨後再度發文直言，算命本身不會帶來不好的影響，但如果給不懂或狀態不好的人算，反而會讓情況更糟，若為了省錢透過電腦或AI算命，結果恐怕更不理想，詹惟中呼籲民眾務必謹慎看待相關服務，最後也向粉絲送上祝福，祝福大家新的一年能夠平安喜樂。

