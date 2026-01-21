才抽國運下下籤！詹惟中示警新年4關卡：勿信電腦算命

詹惟中示警新年必須謹慎的4大關卡。（圖／翻攝自詹惟中臉書）





命理師詹惟中元旦赴廟宇參拜，並抽出2026年國運籤為下下籤，提醒民眾務必提高警覺、小心面對。今（21）日他於社群平台分享近期西班牙重大車禍的報導，點出大家在2026年必須謹慎的4大關卡。

詹惟中提到，每年都會有不同的危機跟災難，老祖宗都會在玄學中提醒，他依照自身經驗解釋，2026年需要謹慎小心的關卡包含重大車禍、火災、暴動及司法的衝突，他苦口婆心的提醒，就是希望粉絲都能平安。

詹惟中進一步表示，「除此之外，更要注意自己的流年運勢，不要再相信電腦算命了！去年是潰堤、前年是空難，完全都在我跟老祖先的預言當中。」隨後詹惟中再度發文強調，算命不會倒楣，但若是給不懂、負債的人算，情況才會更糟，「尤其為了省錢用電腦或AI算命更慘，千萬記得這一點。」並祝福粉絲新的一年都能平安喜樂。

廣告 廣告



【更多東森娛樂報導】

●暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」！詹惟中女兒日本民宿遭抵制 再發聲道歉

●詹惟中新加坡直播出事！「突遭警方當場帶走」觀看數瞬間破萬

●沈玉琳罹血癌暴瘦！詹惟中赴醫院探望 同框吳宗憲、KID

