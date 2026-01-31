才拋「藍白分」還酸藍玻璃心 柯文哲今喊：黨主席是黃國昌合作態勢沒變

記者陳思妤／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前批台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策騙票，接著又拋出「藍白分」，「分」是分工合作，還說國民黨很玻璃心，引起討論。對此，柯文哲今（31）日稱，社會應該建立可以討論的氛圍，這世界上100%一樣的只有北韓、金氏王朝，而現任黨主席是黃國昌，「目前合作態勢、大戰略還是沒有改變」。

柯文哲今天和民眾黨議員參選人們到南門市場發春聯，接受媒體聯訪時被問到，國民黨台北市議員秦慧珠日前表示，認為蔣萬安如果要幫民眾黨議員參選人站台，要謹慎思考，對於之前有點評蔣萬安的政策，之後說法是否會調整？

柯文哲稱，政策討論歸政策討論，這沒有什麼，社會應該建立可以討論的氛圍，每個人提出想法，「我是亞當史密斯信徒」，每個人做最擅長、最喜歡的事，合起來就是國家跟社會最大利益。他表示，同個黨也有各種意見，這世界上100%一樣的只有北韓、金氏王朝，彼此有批評、提出意見這很正常，這沒有什麼。

媒體追問，那如果藍營議員邀請站台，會去嗎？柯文哲回應，今年民眾黨還是會提很多候選人，所以以民眾黨為主，行有餘力才做其他的。他稱，跟2022比較起來，候選人大幅增加，每個選區一個加起來就很多，小黨資源不夠，所以聲量高的有更多任務，但若行有餘力當然互相幫忙。

至於拋出「藍白分」，柯文哲又說，現任黨主席是黃國昌，他上次講過，藍白合是總統賴清德造成的，第一天就把藍白綁在一起打，打到兩個黨合在一起，「目前合作態勢、大戰略還是沒有改變」。

